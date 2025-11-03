Wall Street ouvre en hausse avec l'optimisme sur l'IA

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, grâce à l'optimisme suscité par la demande en matière d'intelligence artificielle (IA) et à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 30,25 points, soit 0,06%, à 47.593,12 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,50% à 6.874,35 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,96%, soit 226,50 points, à 23.951,46 points.

Les investisseurs restent encore focalisés sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui correspondait largement aux attentes. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve.

Après les "Sept Magnifiques" la semaine dernière, les résultats d'autres grands noms du secteur technologique, en plein essor grâce à l'IA, sont au programme ces prochains jours, dont ceux des fabricants de semi-conducteurs Advanced Micro Devices, Qualcomm et de la société d'analyse de données Palantir.

"Si des inquiétudes subsistent quant à la manière dont les grandes entreprises technologiques financent leurs dépenses croissantes en matière d'IA, ces sociétés disposent d'une trésorerie solide et de bilans sains", affirment les analystes d'UBS Global Wealth Management.

"L'augmentation des dépenses d'investissement devrait stimuler davantage la dynamique de l'IA, et nous sommes encouragés par l'adoption croissante de l'IA et la forte croissance du cloud", ajoutent-ils.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré que les puces les plus avancées du géant de l'IA Nvidia seraient réservées aux entreprises américaines et ne seraient pas commercialisées en Chine et dans d'autres pays.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O progressse de 5,70% après l'obtention par Microsoft des licences d'exportation américaines pour les puces Nvidia.

Amazon AMZN.O progresse de 5,36%. Le groupe fournira à OpenAI des services de cloud computing dans le cadre d'un contrat pluriannuel de 38 milliards de dollars, donnant au fabricant de ChatGPT accès à des centaines de milliers de processeurs graphiques Nvidia pour former et exécuter ses modèles d'intelligence artificielle.

Kimberly-Clark KMB.N a annoncé lundi l'acquisition de Kenvue KVUE.N , le fabricant du Tylenol (paracétamol), dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 48,7 milliards de dollars. L'action Kenvue avance de 14,27% alors que celle de Kimberly-Clark recule de 12,33%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)