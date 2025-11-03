 Aller au contenu principal
Menacée de révocation par Trump, une gouverneure de la Fed reprend la parole
information fournie par AFP 03/11/2025 à 22:09

La responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook, le 9 octobre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

La responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook, que Trump a tenté d'évincer, a recommencé lundi à livrer ses impressions sur l'économie américaine en faisant allusion à mots comptés à l'affaire judiciaire qui la concerne.

Depuis fin août, le président Donald Trump cherche à révoquer Mme Cook du conseil des gouverneurs de la Fed. Il l'accuse d'avoir menti à des banques lors de demandes de prêts immobiliers personnels.

L'affaire est désormais entre les mains de la plus haute institution judiciaire américaine, la Cour suprême, dont Donald Trump a cimenté la majorité conservatrice pendant son premier mandat.

Lundi, la gouverneure a repris ses engagements publics lors d'une intervention au centre de réflexion Brookings Institution à Washington, à laquelle a assisté l'AFP.

A la fin de son discours, et avant une séance de questions, elle a prévenu qu'elle ne commenterait pas l'affaire en cours.

Elle a ajouté que son poste au conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale représentait "l'honneur de (s)a vie" et qu'elle continuerait à l'occuper "au service du peuple américain".

Par la suite, des références indirectes à l'affaire ont toutefois émaillé les propos de la gouverneure, très applaudie par l'assistance à la fin de son intervention.

Elle a ainsi affirmé que l'indépendance de l'institution "méritait d'être défendue".

La complexité de la situation économique actuelle "vaudrait un cours quand je remettrai les pieds dans une classe - ce que je ne souhaite pas de sitôt", a-t-elle aussi lancé dans un sourire.

Nommée sous le président démocrate Joe Biden, Lisa Cook est la première femme noire à occuper un poste de gouverneure de l'institution monétaire.

Plusieurs décisions de justice lui ont jusqu'ici été favorables, à chaque fois contestées en appel par le président américain.

La Cour suprême, désormais saisie, n'a pas autorisé le chef d'Etat à révoquer sans attendre Mme Cook. Elle n'examinera pas l'affaire avant janvier prochain, offrant un répit à la gouverneure.

L'affaire pose la question des limites du pouvoir présidentiel à l'égard d'une institution censée fixer les taux d'intérêt à l'abri des ingérences et alternances politiques.

- "A deux vitesses" -

Sur le plan économique, Lisa Cook a souligné que les deux piliers du mandat de la Fed (emploi et stabilité des prix) présentaient des risques importants.

"Je m'attends à ce que l'inflation reste élevée l'année prochaine", a-t-elle dit.

Selon elle, "l'inflation devrait revenir vers notre objectif de 2% une fois que les effets des droits de douane (mis en place par l'exécutif américain, NDLR) seront derrière nous".

La gouverneure a par ailleurs souligné que l'économie semblait de plus en plus "à deux vitesses": "Les ménages aisés s'en sortent bien" quand "la situation semble se dégrader pour les foyers vulnérables et les classes moyennes et populaires".

Elle a cité en particulier l'augmentation du chômage chez les jeunes et les Noirs ces derniers mois.

Banques centrales
Donald Trump
