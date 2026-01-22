Wall Street ouvre en hausse avec l'apaisement des tensions commerciales

La Bourse de New York poursuit son rebond ce jeudi en début de séance, les investisseurs saluant l'apaisement des tensions commerciales autour du Groenland et analysant une série de données économiques de premier ordre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 309,14 points, soit 0,63%, à 49.386,37 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,65% à 6.920,02 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,92%, soit 213,91 points, à 23.438,74 points.

Le sentiment du marché s'est nettement amélioré après que le locataire de la Maison blanche a renoncé mercredi à imposer des droits de douane supplémentaires comme moyen de pression pour s'emparer du territoire danois du Groenland, laissant entendre qu'un accord était en cours de négociation au sujet de cette île riche en minerais stratégiques.

Le président américain s'est ainsi félicité jeudi d'avoir obtenu un "accès total" et permanent au Groenland dans le cadre d'un accord-cadre qui implique que l'Otan devra renforcer sa présence dans l'Arctique pour contrer les menaces de la Russie et de la Chine.

Le revirement de Donald Trump a entraîné une baisse de l'indice de volatilité CBOE, qui avait atteint mardi son plus haut niveau en deux mois.

"Les investisseurs vendent leurs actifs américains parce qu'ils prennent simplement une police d'assurance contre une plus grande incertitude politique en matière commerciale. La situation s'est désormais stabilisée", explique Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie de marché chez Brown Brothers Harriman.

La Bourse de New York bénéficie également d'une série d'indicateurs économiques plutôt favorables publiés ce jeudi avant l'ouverture : l'économie américaine a connu une croissance de 4,4% au troisième trimestre, légèrement supérieure aux prévisions initiales, et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté moins que prévu, ce qui suggère que le marché du travail a maintenu un rythme de croissance soutenu en janvier.

À l'ordre du jour il y a également l'indice des dépenses de consommation personnelles (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale (Fed), attendu à 15h00 GMT.

La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de la semaine prochaine, dans un contexte d'inflation persistante et de signes de bonne santé économique.

Aux valeurs, Abbott ABT.N , qui a déçu avec ses perspectives pour le trimestre en cours, plonge de 11%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)