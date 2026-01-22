(Actualisé avec contrats à terme, Paramount Skydance et McCormick)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,45% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,05% pour le Nasdaq .IXIC .

* PROCTER & GAMBLE PG.N a fait état jeudi d'un bénéfice par action au deuxième trimestre au-dessus des prévisions, tandis que le chiffre d'affaires a manqué les attentes, tout en abaissant son objectif de croissance annuelle du bénéfice net par action.

* GE AEROSPACE GE.N a publié jeudi des prévisions de bénéfice annuel supérieurs aux estimations, grâce à la forte demande de pièces détachées et services à forte marge, les compagnies aériennes devant privilégier les dépenses de maintenance en raison des contraintes d'approvisionnement.

L'action prend près de 4% en avant-Bourse.

* ABBOTT ABT.N a déçu jeudi les estimations concernant son chiffre d'affaires trimestriel, pénalisé par la faiblesse de son activité de diagnostic qui a été volatile en raison de la forte baisse de la demande de tests pour le COVID-19 et du gel de l'aide étrangère par l'administration du président américain Donald Trump. L'action plonge de près de 4% en avant-Bourse.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a reporté jeudi la date limite de son offre publique d'achat pour WARNER BROS DISCOVERY WBD.O au 20 février, afin de se donner plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre sur le studio hollywoodien l'emporte sur celle de son rival NETFLIX NFLX.O .

* MCCORMICK MKC.N plonge de 6% en avant-Bourse après avoir annoncé des prévisions de bénéfice pour 2026 inférieures aux estimations, la hausse des coûts liée aux droits de douane et aux matières premières affectant les marges dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

* INTEL INTC.O - Le fabricant américain de semi-conducteurs doit publier ses résultats jeudi après la cloche.

* KINDER MORGAN KMI.N - L'opérateur américain de gazoducs s'est dit mercredi optimiste quant à la demande à long terme de gaz naturel aux États-Unis, citant la hausse de la consommation d'électricité des centres de données, après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfice pour le quatrième trimestre. L'action prend 1,2% en avant-Bourse.

* ALIBABA BABA.N - L'action cotée aux États-Unis de la plateforme chinoise de commerce électronique prend 3,5% en avant-Bourse après que l'agence Bloomberg a rapporté que le groupe envisageait d'introduire en Bourse sa division de fabrication de puces, T-Head.

* VENTURE GLOBAL VG.N bondit de près de 10% en avant-Bourse après que la société gazière a annoncé qu'un tribunal arbitral avait statué en sa faveur dans un litige avec le groupe espagnol Repsol REP.MC .

