Wall Street ouvre en hausse avant les "minutes" et des responsables de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, après avoir clos dans le rouge la veille, et alors que les investisseurs attendent la publication des minutes de la Réserve fédérale (Fed) et les discours de plusieurs de ses membres plus tard dans la journée pour obtenir davantage d'indications sur l'évolution des taux d'intérêt.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 125,83 points, soit 0,27% à 46.728,81 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,19% à 6.727,25 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,28%, soit 65,06 points, à 22.853,42 points.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed fera l'objet d'une attention particulière mercredi à 18h00 GMT, car c'est lors de cette réunion qu'a été décidée la première réduction des taux en neuf mois, de 25 points de base, justifiée par le ralentissement du marché du travail. La Fed avait également dit prévoir de baisser progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année.

Stephen Miran, qui venait d'être nommé gouverneur de la Fed, s'était alors prononcé en faveur d'une baisse de 50 points de base, révélant ainsi les divergences d'opinion au sein de la banque centrale quant au rythme et à l'intensité des réductions jugées appropriées.

Les déclarations de plusieurs responsables de la politique monétaire, dont celles du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, du gouverneur de la Fed, Michael Barr, et de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, sont également attendues plus tard dans la journée.

En l'absence de données officielles en raison de la fermeture de l'administration fédérale américaine, qui dure déjà depuis une semaine, les investisseurs se sont concentrés sur les indicateurs du secteur privé publiés ces derniers jours, qui ont renforcé les inquiétudes déjà existantes concernant l'emploi, et avec elles, les paris d'une nouvelle baisse des coûts d'emprunt en octobre.

Outre le soutien apporté par les prévisions sur les taux d'intérêt, l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) a également aidé la Bourse de New York ces dernières semaines, mais le fait que le prix de l'or ait dépassé la barre des 4.000 dollars l'once témoigne également de l'intérêt croissant pour les valeurs refuges face aux risques politiques et à un contexte macroéconomique instable.

Aux valeurs, Confluent CFLT.O prend 10,4% alors que Reuters a rapporté que le groupe envisage une vente après avoir suscité l'intérêt d'acquéreurs potentiels.

La banque d'investissement Jefferies JEF.N , qui a révélé mercredi que son fonds Leucadia Asset Management détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à l'équipementier automobile en faillite First Brands Group, cède 3,4%.

FedEx FDX.N recule de 1,9% après que J.P.Morgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

(Rédigé par Diana Mandiá, Kate Entringer)