(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Zenas BioPharma, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq.

* SOCIÉTÉS AURIFÈRES - L'or a dépassé mercredi les 4.000 dollars l'once pour atteindre un record, profitant de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés sûrs face à l'incertitude économique et géopolitique accrue et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed).

NEWMONT NEM.N et BARRICK MINING B.N gagnent environ 2% en avant-Bourse.

* EXXON MOBIL XOM.N - L'Irak et Exxon Mobil signeront mercredi un accord pour gérer, développer et exploiter le champ pétrolier de Majnoon dans le sud de l'Irak, ont déclaré à Reuters trois sources officielles irakiennes proches du dossier.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI et Anthropic envisagent d'utiliser les fonds des investisseurs pour régler des poursuites judiciaires pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars et liées à l'utilisation de contenus pour entraîner des systèmes d'IA, rapporte mercredi le Financial Times.

La start-up d'IA d'Elon Musk, xAI, lève par ailleurs plus de fonds que prévu initialement, notamment grâce à un investissement en capital de Nvidia NVDA.O , pour porter le montant total de son tour de table à 20 milliards de dollars, a rapporté mardi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* CONFLUENT CFLT.O envisage une vente après avoir suscité l'intérêt d'acquéreurs potentiels, selon trois sources proches du dossier, ce qui en fait la dernière entreprise d'infrastructure de données à attirer des prétendants en raison de son potentiel dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle. L'action grimpe de 19,2% en avant-Bourse.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Des élus américains ont appelé à une interdiction plus large des ventes d'équipements de fabrication de puces à la Chine après qu'une enquête bipartisane a révélé que les fabricants chinois de puces avaient acheté pour 38 milliards de dollars d'équipements l'année dernière.

* BOEING BA.N , NORTHROP GRUMMAN NOC.N - Après des mois de retard, le Pentagone sélectionnera dès cette semaine l'entreprise de défense qui concevra et construira le prochain avion de combat furtif de la marine américaine, ont déclaré un responsable américain et deux sources proches du dossier.

* ELI LILLY LLY.N - Peter Marks, ancien responsable de la réglementation des vaccins démis de ses fonctions au sein de l'agence américaine des médicaments (FDA) au début de l'année, a rejoint Eli Lilly, a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique à Reuters.

* ACADIA HEALTHCARE ACHC.O a annoncé mardi avoir nommé Todd Young au poste de directeur financier, alors que les investisseurs activistes exercent une pression croissante pour améliorer les performances et la gouvernance du groupe.

* FEDEX FDX.N recule de 1,9% en avant-Bourse après que J.P.Morgan a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer".

* INTEL INTC.O recule légèrement dans les échanges en avant-Bourse après que HSBC a dégradé sa recommandation sur la valeur à "alléger" contre "conserver".

Le groupe prévoit par ailleurs de publier jeudi les détails techniques de sa prochaine puce pour ordinateurs portables, baptisée Panther Lake, ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier, dans le cadre d'une stratégie visant à rassurer les investisseurs quant au premier produit du groupe américain entièrement fabriqué à l'aide de son processus de nouvelle génération 18A.

* ZENAS BIOPHARMA ZBIO.O avance de 9% en avant-Bourse, le laboratoire américain ayant signé un accord de licence d'une valeur de plus de deux milliards de dollars avec le groupe chinois InnoCare 688428.SS sur son médicament contre la sclérose en plaques orelabrutinib.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)