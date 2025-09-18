 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street ouvre en hausse après la Fed, Intel bondit
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:44

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, avec de nouveaux sommets pour le S&P 500 et le Nasdaq, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américain (Fed) de reprendre son cycle de baisse des taux directeurs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI est pratiquement stable, à 46.034 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 26,26 points, soit 0,40%, à 6.626,61 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 174,36 points, soit 0,78%, à 22.435,69 points.

La Fed a réduit mercredi ses taux directeurs d'un quart de point de pourcentage et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année, dans un contexte de craintes d'un affaiblissement du marché du travail.

Mais son président, Jerome Powell, a déclaré que cette décision avait été prise dans la perspective d'une "gestion du risque" et que la banque centrale adopterait une approche "réunion après réunion".

Ce message nuancé a été dans un premier temps timidement accueilli mercredi par le marché qui se montre désormais plus enthousiaste jeudi.

Les investisseurs tablent actuellement sur deux nouvelles baisses des taux d'un quart de point en octobre et en décembre, selon les données compilées par LSEG.

Signe de l'appétit pour le risque, l'indice VIX .VIX de la volatilité à Wall Street recule de plus de 4%, à environ 15 points.

Les statistiques du jour, montrant une amélioration plus forte que prévu des conditions d'activité dans la région de Philadelphie en septembre et le recul des inscriptions au chômage la semaine dernière, ne semblent guère atténuer l'enthousiasme des investisseurs.

Malgré un mois de septembre traditionnellement difficile pour les actions, les trois principaux indices de Wall Street sont en passe d'afficher des gains, stimulés par les espoirs sur la politique monétaire et l'engouement pour l'intelligence artificielle.

Aux valeurs, Intel INTC.O s'envole de 25,42%, Nvidia

NVDA.O (+2,70%) ayant annoncé son intention d'investir cinq milliards de dollars dans le fabricant de semi-conducteurs en difficulté.

CrowdStrike CRWD.O avance de 5,34% à la faveur d'un relèvement de l'objectif de cours du groupe par au moins deux intermédiaires.

Nike NKE.N prend 1%, RBC étant passé à "surperformance" sur l'équipementier sportif.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N3V50GS

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

