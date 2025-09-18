(Actualisé avec contrats à terme, Meta, Crowdstriker et Nike)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,73% pour le Dow Jones .DJI , de 0,87% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 1,08% pour le Nasdaq.

* NVIDIA NVDA.O - La Chine est disposée à maintenir le dialogue avec toutes les parties concernées afin de préserver la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement dans le monde, a déclaré jeudi le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette annonce survient à la suite de la publication d'une information de presse selon laquelle le régulateur chinois a ordonné aux entreprises chinoises de ne plus acheter des puces destinées à l'intelligence artificielle conçues par Nvidia.

* ALPHABET GOOGL.O - La Chine a décidé de renoncer à une enquête antitrust sur Google, filiale d'Alphabet, avec la reprise des négociations entre Pékin et Washington sur le commerce, rapporte jeudi le Financial Times.

* AMAZON AMZN.O a enfreint la loi sur la protection des consommateurs en collectant les informations de facturation des abonnés Prime avant de divulguer les conditions du service, a déclaré mercredi un juge, accordant une victoire partielle à la FTC (Federal Trade Commission), la commission fédérale du commerce aux Etats-Unis.

* META PLATFORMS META.O a lancé mercredi ses premières lunettes "intelligentes" grand public équipées d'un écran intégré, cherchant à capitaliser sur le succès du modèle conçu avec Ray-Ban. Les nouvelles lunettes Display, commercialisées à partir de 799 dollars, sont dotées d'un petit écran numérique intégré au verre droit pour les tâches courantes comme les notifications.

Le groupe a par ailleurs mené ces derniers mois des négociations avec des groupes de médias tels qu'Axel Springer, Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O afin d'obtenir des licences pour intégrer du contenu d'actualité dans ses produits d'intelligence artificielle, rapporte jeudi le Wall Street Journal.

* Les sociétés de capital-investissement BLACKSTONE BX.N et TPG TPG.O ont de nouveau exprimé leur intérêt en vue d'une acquisition de la société de diagnostic médical HOLOGIC

HOLX.O , a rapporté mercredi une source proche du dossier. Le Financial Times avait rapporté en mai que Blackstone et TPG avaient soumis une proposition non contraignante d'environ 16 milliards de dollars, dette comprise, pour Hologic que cette dernière avait rejetée.

* ELI LILLY LLY.N - Le traitement anti-obésité Mounjaro du laboratoire américain permet aux jeunes de 10 à 17 ans, atteints de diabète de type 2, de mieux gérer leur glycémie et de perdre du poids, montrent les résultats d'une étude présentés mercredi lors d'une réunion médicale.

* DISNEY DIS.N - ABC a annoncé le retrait de l'antenne de "Jimmy Kimmel Live" après des commentaires de l'animateur de l'émission au sujet du meurtre de l'activiste d'extrême droite Charlie Kirk, qui ont suscité des menaces du régulateur américain des communications à l'encontre de Disney, propriétaire de la chaîne.

* NUCOR NUE.N cède 3,6% dans les transactions hors séance, le sidérurgiste ayant annoncé mercredi soir prévoir une baisse de son bénéfice pour le trimestre en cours dans ses trois secteurs d'activité.

* CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE CBRL.O recule de 8,8% dans les transactions hors séance, la chaîne de restauration ayant annoncé mercredi soir anticiper un chiffre d'affaires pour 2026 en deça des attentes des analystes.

* CROWDSTRIKE CRWD.O progresse de 4,9% en avant-Bourse après que les courtiers D.A. Davidson, Jefferies et Needham ont relevé leur objectif de cours pour l'action.

* NIKE NKE.N avance de 1,9% en avant-Bourse après que RBC a relevé sa recommandation sur la valeur à "surperformance" contre "performance en ligne avec le secteur".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)