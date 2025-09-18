Banco BPM : une fusion avec Crédit Agricole est "l'opportunité la plus claire"

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Le directeur général de la banque italienne Banco BPM a indiqué jeudi qu'une fusion avec le Crédit Agricole en Italie était "l'opportunité la plus claire" sur la table, dans une interview à la chaîne CNBC.

"C'est l'opportunité la plus, disons, claire que nous avons", a expliqué le patron de Banco BPM Giuseppe Castagna, avec "beaucoup d'opportunités parce qu'ils ont une banque importante en Italie".

"C'est certainement quelque chose qui pourrait être bénéfique pour l'économie italienne, mais bien sûr, ce n'est pas la seule (opportunité) que nous ayons", a précisé Giuseppe Castagna.

Le Crédit Agricole est monté récemment à 20% du capital de la banque italienne, demandant début juillet à la Banque centrale européenne (BCE) l'autorisation de dépasser cette barre.

La troisième banque italienne était à ce moment-là visée par une offre de rachat hostile de la deuxième, Unicredit. Mais Unicredit, dirigé par Andrea Orcel, avait fini par retirer son offre, pointant l'opposition du gouvernement italien.

Un retour à l'attaque d'Andrea Orcel est "possible" mais Banco BPM a changé de taille depuis son offre avec le rachat du gestionnaire d'actifs Anima, a souligné Giuseppe Castagna.

Une autre "opportunité" pourrait être une fusion à trois avec Crédit Agricole et Monte dei Paschi (MPS), qui vient de racheter Mediobanca, a-t-il concédé.

Banco BPM avait racheté fin 2024 9% du capital de MPS, qui distribue les produits d'Anima jusqu'en 2030. "On doit discuter d'Anima. On pourra aussi parler d'opportunités potentielles pour une fusion", a indiqué Giuseppe Castagna.