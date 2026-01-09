Wall Street ouvre en hausse après l'emploi américain

La Bourse de New York a ouvert en légère hausse vendredi après la publication du rapport mensuel officiel sur l'emploi et avant la décision de la Cour suprême sur les droits de douane voulus par le président Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 99,40 points, soit 0,20%, à 49.365,51 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 11,54 points, soit 0,17%, à 6.933 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 15,84 points, soit 0,07%, à 23.495,85 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que la croissance de l'emploi aux Etats-Unis avait ralenti plus que prévu en décembre dans un contexte de prudence des entreprises quant aux embauches sur fond de relèvement des droits de douane et de hausse des investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

L'enquête a recensé 50.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier contre un consensus Reuters de 60.000 créations nettes. Le taux de chômage a légèrement baissé à 4,4%, un chiffre inférieur aux 4,5% prévus.

A la suite de la publication de cet indicateur, les opérateurs ont renforcé leurs anticipations d'un statu quo sur les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'issue de sa réunion du 28 janvier. Selon les données compilées par LSEG, ils anticipent cependant toujours un assouplissement d'environ 55 points de base en 2026.

"Ce rapport confirme en réalité certaines inquiétudes concernant cet environnement de faible embauche et de faible licenciement", a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management, ce qui explique la réaction timide des investisseurs.

La tendance sur les marchés pourrait fortement varier avec la décision de la Cour suprême des Etats-Unis qui doit se prononcer ce vendredi sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

Les investisseurs anticipent une forte volatilité sur les marchés financiers si la Cour les invalide alors que les juges ont déjà exprimé des doutes sur leur légalité lors d'une audience en novembre.

Aux valeurs, le secteur de la défense XAR.P qui avait progressé jeudi grâce avec la perspective d'un budget militaire américain porté à 1.500 milliards de dollars en 2027, monte encore. Lockheed Martin LMT.N gagne 2,61%.

Intel INTC.O bondit de près de 4% après que Donald Trump a déclaré avoir eu une "excellente réunion" avec le directeur général du fabricant de puces, Lip-Bu Tan.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)