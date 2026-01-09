 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:33

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (-0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une hausse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,18% pour le Nasdaq

.IXIC :

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Les valeurs du secteur, qui avaient progressé jeudi grâce avec la perspective d'un budget militaire américain porté à 1.500 milliards de dollars en 2027, consolident dans les échanges en avant-Bourse. Lockheed Martin

LMT.N gagne 1,2% et RTX RTX.N 0,8%.

* INTEL INTC.O prend 2,4% après que Donald Trump a déclaré avoir eu une "excellente réunion" avec le directeur général du fabricant de puces, Lip-Bu Tan.

* GENERAL MOTORS GM.N recule de 1,6% en avant-Bourse. Le constructeur automobile a annoncé jeudi qu'il enregistrerait une charge de six milliards de dollars liée à des dépréciations dans des investissements dans les véhicules électriques, en réponse à la politique de l'administration de Donald Trump et à la baisse de la demande.

* MERCK MRK.N est en discussions pour racheter REVOLUTION MEDICINES RVMD.O , une société de biotechnologie spécialisée dans les traitements du cancer, dans le cadre d'une opération évaluée entre 28 et 32 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant une source proche du dossier.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'administration américaine pour réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis en échange d'exemptions des droits de douane.

* DISNEY DIS.N - Le directeur général du groupe, Bob Iger, doit rencontrer ce vendredi à Pékin un haut responsable chinois dans un contexte de vives tensions entre les Etats-Unis et la Chine, rapportent des médias d'Etat. Le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang a récemment encouragé Bob Iger à investir davantage en Chine, ce qui constitue un changement notable par rapport à la menace proférée par Pékin en avril dernier de restreindre davantage les importations de films hollywoodiens en réponse aux droits de douane américains.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 266,11 Pts Index Ex +0,55%
GENERAL MOTORS
85,110 USD NYSE +3,90%
INTEL
41,1100 USD NASDAQ -3,57%
JOHNSON&JOHNSON
205,690 USD NYSE -0,86%
LOCKHEED MARTIN
518,350 USD NYSE +4,33%
MERCK
110,980 USD NYSE +2,19%
NASDAQ Composite
23 480,02 Pts Index Ex -0,44%
REVOLUTION MEDIC
107,4700 USD NASDAQ +4,63%
RTX
187,170 USD NYSE +0,78%
S&P 500 INDEX
6 921,46 Pts CBOE 0,00%
WALT DISNEY
114,150 USD NYSE +1,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

