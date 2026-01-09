Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable (-0,01%) pour le Dow Jones .DJI , une hausse de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,18% pour le Nasdaq

.IXIC :

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Les valeurs du secteur, qui avaient progressé jeudi grâce avec la perspective d'un budget militaire américain porté à 1.500 milliards de dollars en 2027, consolident dans les échanges en avant-Bourse. Lockheed Martin

LMT.N gagne 1,2% et RTX RTX.N 0,8%.

* INTEL INTC.O prend 2,4% après que Donald Trump a déclaré avoir eu une "excellente réunion" avec le directeur général du fabricant de puces, Lip-Bu Tan.

* GENERAL MOTORS GM.N recule de 1,6% en avant-Bourse. Le constructeur automobile a annoncé jeudi qu'il enregistrerait une charge de six milliards de dollars liée à des dépréciations dans des investissements dans les véhicules électriques, en réponse à la politique de l'administration de Donald Trump et à la baisse de la demande.

* MERCK MRK.N est en discussions pour racheter REVOLUTION MEDICINES RVMD.O , une société de biotechnologie spécialisée dans les traitements du cancer, dans le cadre d'une opération évaluée entre 28 et 32 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times, citant une source proche du dossier.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec l'administration américaine pour réduire les prix des médicaments aux Etats-Unis en échange d'exemptions des droits de douane.

* DISNEY DIS.N - Le directeur général du groupe, Bob Iger, doit rencontrer ce vendredi à Pékin un haut responsable chinois dans un contexte de vives tensions entre les Etats-Unis et la Chine, rapportent des médias d'Etat. Le vice-premier ministre chinois Ding Xuexiang a récemment encouragé Bob Iger à investir davantage en Chine, ce qui constitue un changement notable par rapport à la menace proférée par Pékin en avril dernier de restreindre davantage les importations de films hollywoodiens en réponse aux droits de douane américains.

