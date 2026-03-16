Wall Street ouvre en hausse, aidée par la détente du pétrole

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 12 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par le léger repli des prix du pétrole alors que Donald Trump presse les grandes puissances à s'impliquer pour rouvrir le stratégique détroit d'Ormuz, sans avancée concrète pour le moment.

Vers 14H00 GMT (15H00 à Paris), le Dow Jones prenait 1,15%, l'indice Nasdaq avançait de 1,33% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,22%.

Dix-sept jours après l'attaque israélo-américaine sur Téhéran, le conflit embrase le Moyen-Orient et inquiète la planète, tant pour les risques qu'il fait peser sur l'économie mondiale, que pour l'instabilité géopolitique qu'il génère.

"Le transport de produits énergétiques à travers le détroit d'Ormuz suscite toujours de vives angoisses" chez les investisseurs, précise auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Le président américain Donald Trump a exhorté samedi les pays qui dépendent du pétrole transitant par ce passage stratégique, à en assurer la sécurité en coordination avec les Etats-Unis.

Le Royaume-Uni s'est montré ouvert à ce plan, mais la Chine ou encore la France ont exprimé leurs réticences.

Malgré les incertitudes persistantes, les prix de l'or noir profitent d'une accalmie après leur flambée des dernières semaines, ce qui soutient la place new-yorkaise.

"Mais nous ne sommes qu'en début de séance, et qui sait quelles nouvelles pourraient surgir au cours de la journée...", prévient M. Hogan. Face aux tensions géopolitiques, les marchés sont fébriles et les cours particulièrement volatils.

En parallèle, les analystes attendent la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi, à l'issue de laquelle un maintien des taux dans leur fourchette actuelle est amplement anticipé.

"La Fed se trouve actuellement dans une situation délicate, car on constate clairement une montée des pressions inflationnistes" avec la hausse des prix de l'énergie, explique Art Hogan.

Avant le début du conflit, les investisseurs entrevoyaient une baisse des taux d'intérêt en juin ou juillet. Ils parient désormais sur octobre au plus tôt, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Sur le marché obligataire, la baisse des prix du brut faisait se détendre les taux.

Le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain, l'échéance de référence, était de 4,22%, contre 4,28% à la clôture vendredi. Il s'établissait à 3,94% avant les premières frappes israélo-américaines en Iran.

Au tableau des valeurs, le spécialiste néerlandais des infrastructures et services IA Nebius (+13,16% à 127,81 dollars) était en nette hausse, profitant de l'annonce d'un contrat de cinq ans d'une valeur de 27 milliards de dollars avec le géant de la tech Meta (Facebook, Instagram).

La chaîne de magasins, Dollar Tree (+3,91% à 111,66 dollars), spécialisée dans les articles à bas prix, gagnait du terrain après des performances financières meilleures qu'attendu pour le quatrième trimestre.

Le géant des semi-conducteurs Micron (+6,01% à 451,76 dollars) avant la publication de ses résultats mercredi. La chaîne américaine de grands magasins Macy's (+2,32% à 17,43 dollars) doit faire part de ses performances le même jour.

Nasdaq