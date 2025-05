Wall Street ouvre en fanfare après les annonces de Washington et Pékin

Un opérateur à la Bourse de New York, le 6 mai 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a bondi à l'ouverture lundi, poussée par les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui ont annoncé une réduction drastique des droits de douane punitifs qu'ils s'imposaient mutuellement.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones décollait de 2,47%, l'indice Nasdaq s'envolait de 3,47% et l'indice élargi S&P 500 grimpait de 2,62%.

Les investisseurs "attendaient de bonnes nouvelles: ils en ont reçu", a observé auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

Washington et Pékin ont annoncé lundi la suspension pour 90 jours de la majeure partie des surtaxes douanières qu'ils s'étaient imposées, marquant une désescalade dans leur guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale.

Cette suspension prendra effet "d'ici le 14 mai", ont annoncé les deux plus grandes puissances économiques mondiales dans un communiqué commun publié après deux jours de négociations à Genève, scrutées par le monde entier.

Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois, qui s'ajoutaient aux droits de douane préexistants et qui étaient montés jusqu'à 145%, seront ramenés à 30%.

Dans l'autre sens, la Chine, qui avait riposté à Washington en portant à 125% ses droits de douane sur les produits américains, va les ramener à 10%.

"Objectivement, c'est encore assez élevé, mais c'est certainement mieux que la situation initiale", a commenté M. Sosnick.

"L'accord constitue une base raisonnable pour la poursuite des négociations au cours des trois prochains mois", a souligné dans une note David Morrison, analyste de FCA

Selon M. Sosnick, cette nouvelle "colle à l'état d'esprit actuel du marché, qui consiste à considérer comme positif tout ce qu'il peut percevoir comme une bonne nouvelle concernant la guerre commerciale" lancée par le président américain Donald Trump.

Jeudi dernier, la place américaine avait été portée par l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni, le premier depuis l'offensive douanière de M. Trump.

Lundi, sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts d'Etat américains à dix ans se tendait nettement, à 4,45% contre 4,38% vendredi en clôture.

A la cote, "les valeurs technologiques à forte capitalisation mènent la marche sur le marché", ont relevé dans une note les analystes de Briefing.com.

Le secteur des semi-conducteurs, particulièrement inquiet des tensions entre les deux plus grandes économies mondiales, brillait lundi, à l'image de Nvidia (+4,43%), Broadcom (+4,61%) ou AMD (+6,12%).

D'autres géants de la "tech" américaine étaient aussi recherchés, comme Apple (+4,59%) ou Amazon (+6,31%).

Les entreprises chinoises cotées à la Bourse de New York profitaient aussi des derniers développements commerciaux. Alibaba grimpait, s'octroyant 5,87%, à l'instar de ses concurrents dans le secteur du commerce électronique, PDD (+7,41%), propriétaire de Temu, et JD.com (+5,43%).

Seule ombre au tableau, le secteur pharmaceutique était impacté par l'annonce de M. Trump concernant une réduction des prix des médicaments sur ordonnance aux Etats-Unis, de 30% à 80% selon le président américain.

Le géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu pour Ozempic et Wegovy, ses traitements pour le diabète et la perte de poids, perdait 1,82%. Le laboratoire américain Eli Lilly lâchait 0,10%, et le fabricant britannique de vaccins AstraZeneca reculait de 0,73%.

Nasdaq