Wall Street ouvre en baisse, Trump propose Kevin Warsh à la tête de la Fed

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que Donald Trump a annoncé avoir choisi Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pour occuper la présidence de la banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell en mai.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 150,84 points, soit 0,31%, à 48.920,72 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,31% à 6.947,60 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,43%, soit 101,63 points, à 23.583,49 points.

Ce vendredi, les yeux sont rivés sur la Fed.

Le choix du nouveau président de la Fed constitue la dernière initiative en date du Donald Trump pour marquer de son empreinte une Fed qu'il n'a cessé de critiquer depuis son retour à la Maison blanche pour ne pas avoir baissé assez rapidement, selon lui, les taux d'intérêt.

"Je connais Kevin depuis longtemps et je suis convaincu qu'il restera dans l'Histoire comme l'un des plus grands présidents de la Réserve fédérale, peut-être même le meilleur", a dit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

La nomination de Kevin Warsh doit être confirmée par le Sénat américain.

"Je dirais que c'est positif pour le dollar. C'est un banquier central expérimenté qui a déjà travaillé à la Fed", estime Kirstine Kundby-Nielsen, analyste à la Danske Bank, à Copenhague.

"Cela atténue quelque peu la nervosité que nous aurions pu ressentir si nous avions eu un président de la Fed plus politisé ou beaucoup plus accommodant."

Aux valeurs, ExxonMobil XOM.N chute de 1,16%. Le groupe a fait état vendredi d'un bénéfice ajusté en baisse pour l'ensemble 2025 mais supérieur aux attentes de Wall Street pour le quatrième trimestre, une production pétrolière à moindre coût dans le bassin permien et en Guyane ayant contribué à améliorer les résultats du premier producteur pétrolier américain.

En revanche, Regeneron Pharmaceuticals REGN.O est dans le vert et avance de 2,92%. Le groupe a dépassé vendredi les estimations des analystes concernant son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à la forte demande pour son traitement contre l'eczéma, Dupixent.

(Rédigé par Mara Vîlcu)