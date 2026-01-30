Compétitivité : les efforts de l'Union européenne pour se muscler ont des résultats mitigés

L'économiste et ancien président de la BCE Mario Draghi, auteur d'un rapport choc en 2024, avait déploré la "lenteur" de l'Europe à se transformer.

Les efforts de l'Union européenne pour renforcer la compétitivité de son économie ne donnent pas des résultats très manifestes, selon un bilan annuel publié vendredi 30 janvier par la Commission, qui devrait alimenter les craintes européennes d'un décrochage face aux États-Unis et à la Chine, et d'une incapacité à se réformer.

Sur la batterie d'indicateurs analysés dans le rapport, 6 sont en baisse, 6 en hausse, et 15 globalement inchangés.

Ceux en amélioration vont de l'usage de l'intelligence artificielle au sein des entreprises, à la production d'énergies renouvelables, en passant par la reconnaissance des diplômes et des qualifications d'un pays membre à l'autre. À l'inverse, la part du commerce entre les États membres, qui constitue un baromètre clé de l'intégration du continent, a reculé, tout comme l'investissement privé ou les performances des élèves européens dans l'étude internationale Pisa.

"Nous avons déjà mis en place plusieurs actions pour résoudre les défis et libérer le potentiel du marché unique européen", mais "maintenant l'UE et ses États membres doivent agir avec détermination" pour les mettre en œuvre, a plaidé dans un communiqué Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission chargé du marché intérieur.

"Inaction"

Ce rapport fait écho aux craintes récurrentes au sein de l'UE quant à sa capacité à se réformer, et à la peur d'un décrochage économique par rapport aux États-Unis et à la Chine.

L'économiste et ancien président de la BCE Mario Draghi, auteur d'un rapport choc en 2024, avait dit partager ces craintes en septembre dernier, déplorant la "lenteur" de l'Europe à se transformer, et prévenant que "l'inaction menace non seulement notre compétitivité, mais également notre souveraineté".

Les appels à parfaire l'intégration du marché unique pour accélérer la croissance et l'innovation en Europe se sont en outre renforcés ces dernières semaines à Bruxelles, après la crise déclenchée par les visées du président américain Donald Trump sur le Groenland.

Cette question majeure de la compétitivité, clé de l'"autonomie stratégique" revendiquée par l'Europe, sera au menu d'une réunion des dirigeants des 27 le 12 février à Alden Biesen, en Belgique.