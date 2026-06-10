Wall Street ouvre en baisse, Trump menace de nouveau l'Iran

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, pénalisée par un regain de tensions au Moyen-Orient et une aversion au risque dans le secteur technologique, deux éléments qui prennent le pas sur un indicateur d'inflation aux Etats-Unis ressorti en ligne avec les attentes.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 263,20 points, soit 0,52%, à 50.608,91 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 35,57 points, soit 0,48%, à 7.351,08 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 166,71 points, soit 0,65%, à 25.512,12 points.

Le président américain Donald Trump, qui ne cesse d'alterner menaces et prédictions optimistes depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février, a déclaré mercredi que Téhéran allait "payer le prix" de ses tergiversations présumées dans les négociations en vue d'un accord de paix.

Ces déclarations nourrissent la volatilité sur les marchés actions avec un indice VIX .VIX en hausse de plus 5%, au-dessus des 20 points.

Les investisseurs font face à un éventail croissant de risques, notamment les valorisations jugées élevées dans le secteur technologique, l'aggravation des tensions au Moyen-Orient et les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait devoir relever ses taux directeurs pour juguler l'inflation.

Les données officielles, publiées ce mercredi, montrent cependant que les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis ont décéléré en mai sur un mois, conformément aux attentes, de 0,5% après une hausse de 0,6% en avril.

En rythme annuel, le CPI a néanmoins augmenté en mai, de 4,2%, soit la plus forte hausse depuis avril 2023, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper le prix de l'essence et d'autres produits énergétiques.

"Même si cela correspond tout à fait aux attentes, la tendance reste mauvaise", relève Art Hogan, chef stratège marchés chez B Riley Wealth.

"Cela n'a pas changé le scénario concernant ce que la Fed fera lors de sa prochaine réunion, mais le consensus général est que la Fed maintiendra le cap", a-t-il ajouté.

D'après le baromètre FedWatch de CME Group, la Fed devrait laisser l'objectif des taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,50% à 3,75% à l'issue de sa réunion des 16 et 17 juin. Les investisseurs, quant à eux, anticipent au moins une hausse des taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.

Les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle (IA), sensibles aux anticipations sur les taux, reculent mercredi: Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Micron Technology MU.O cèdent de 0,86% à 3,53%. Oracle ORCL.N , qui doit publier ses résultats après la clôture, abandonne 1,42%.

Super Micro Computer SMCI.O chute de près de 14% après avoir annoncé son intention de lever sept milliards de dollars afin de financer l'achat de composants pour répondre à la demande croissante de serveurs destinés à l'IA.

Dans les autres compartiments, Nike NKE.N recule de 1,50%, RBC ayant abaissé sa recommandation sur l'équipementier sportif de "surperformance" à "performance en ligne avec le secteur".

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|