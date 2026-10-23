Wall Street ouvre en baisse, prudence à l'égard de la "tech"

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge vendredi, prolongeant ses pertes dans un contexte de prudence vis-à-vis de l'intelligence artificielle (IA) et alors que les cours du pétrole continuent de grimper.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 507,17 points, soit 0,96%, à 52.360,81 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,52% à 7.623,36 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC , qui a fini la séance de jeudi sur une perte de 2,6%, cède encore 0,43%, soit 111,60 points, à 25.897,26 points.

Bien que plus modérée que la veille, la baisse des valeurs technologiques se poursuit, le secteur étant en proie à des inquiétudes liées aux besoins colossaux de financement de l'IA.

Le mouvement a été particulièrement marqué jeudi, entraînant le plus fort bond des obligations du Trésor américain depuis plus de trois ans, les investisseurs se tournant vers ces titres pour se prémunir contre le risque.

Les craintes concernant la pérennité du rallye boursier de l'IA, alors que les entreprises technologiques investissent des sommes considérables pour renforcer leur position sur ce marché, reviennent de plus en plus souvent parmi les investisseurs, et en particulier en cette période de publication des résultats financiers.

Meta META.O qui a reculé de près de 8% la veille, perd encore 2% vendredi dans les premiers échanges.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX évolue en légère baisse après avoir abandonné 6,7% la veille.

Dans le même temps, le marché pétrolier ne connaît pas de répit, les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite et les craintes d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient après les élections de mi-mandat aux États-Unis propulsant le Brent à un nouveau plus haut depuis cinq mois, à 115 dollars le baril.

Cependant, et malgré les craintes d'inflation, les marchés ont commencé à revoir à la baisse leurs prévisions sur les coûts d'emprunt, compte tenu des inquiétudes liées à l'IA.

Selon les analystes, la Réserve fédérale (Fed) devrait maintenir ses taux inchangés mercredi prochain, et les opérateurs estiment désormais à 85% la probabilité d'une hausse en décembre, un scénario qui semblait auparavant acquis.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, les actions du secteur des télécommunications reculent après que l'agence Bloomberg a rapporté jeudi que SpaceX SPCX.O (+0,35%) était en négociations avec le fournisseur d'infrastructures mobiles CROWN CASTLE CCI.N (+14%) dans le cadre d'un projet visant à créer un opérateur mobile à l'échelle nationale.

Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O reculent d'entre 2,5% et 4,7% dans les premiers échanges.

American Express AXP.N abandonne 1,7% malgré avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026. Le groupe a également annoncé son intention de supprimer 5% de ses effectifs mondiaux dans le cadre d'une restructuration.

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(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|