(Actualisé avec Smith & Nephew et Johnson & Johnson, publication d'American Express, cours avant-Bourse de Moderna, contrats à terme)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,62% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et 0,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMERICAN EXPRESS AXP.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfice pour l'année en cours après avoir publié de solides résultats au troisième trimestre.

L'action recule de 1,2% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - Le premier smartphone pliable du groupe américain, baptisé Duo, sort ce vendredi, et les analystes se demandent si cet appareil parviendra à révolutionner le marché, à l'instar de ce qu'a fait l'iPhone.

* MODERNA MRNA.O a plongé de plus de 17% jeudi après la publication des résultats d'un essai clinique de phase avancée portant sur son vaccin contre le mélanome, développé en collaboration avec MERCK MRK.N .

Moderna et Merck ont publié les données après que les résultats ont fuité plus tôt dans la journée sur un site web consacré à l'oncologie. Les analystes soulignent que les attentes étaient élevées, compte tenu des commentaires optimistes formulés précédemment par les entreprises.

Le titre Moderna prolonge ses pertes de 4% en pré-ouverture.

* SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - Les actions du secteur reculent en avant-Bourse après que l'agence Bloomberg a rapporté jeudi que SpaceX était en négociations avec le fournisseur d'infrastructures mobiles CROWN CASTLE CCI.N dans le cadre d'un projet visant à créer un opérateur mobile à l'échelle nationale.

VERIZON VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O reculent de plus de 3% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O - Des chercheurs du groupe américain affirment, selon une étude publiée jeudi dans la revue Science, qu'un outil d'intelligence artificielle (IA) capable de poser un diagnostic étape par étape s'est révélé plus de deux fois plus précis que les médecins généralistes dans la résolution de cas médicaux complexes.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - La société britannique de matériel médical Smith & Nephew SN.L a mené des négociations avec le géant pharmaceutique américain en vue de fusionner avec sa division orthopédique, bien que les discussions aient échoué en raison d'un désaccord sur la direction de la société issue de la fusion, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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