Wall Street ouvre en baisse, plombée par la "tech"

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, pénalisée par une nouvelle vague de ventes sur les actions technologiques et des puces, sur fond d'interrogations quant aux fortes valorisations et aux répercussions des dépenses massives des entreprises en matière d'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 216,38 points, soit 0,42%, à 51.704,24 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,67% à 7.308,18 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,09%, soit 276,06 points, à 25.082,54.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'orientent vers de fortes baisses hebdomadaires alors que les investisseurs remettent en question la santé, jugée robuste, des fabricants de puces, faisant fi des résultats pourtant solides de Micron Technology MU.O mercredi.

La décision d'Apple AAPL.O d'augmenter les prix de ses iPad et MacBook en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage a également ravivé les craintes.

"La vague de ventes qui touche les valeurs technologiques reflète la perspective d'une hausse des taux d’intérêt à venir", selon Peter Cardillo, économiste chez Spartan Capital Securities, à New York.

"Le marché n'a pas apprécié la hausse des prix annoncée par Apple, car cela pourrait se traduire par une augmentation des prix à la consommation à terme", ajoute-t-il.

Les données publiées jeudi aux États-Unis ont montré que l'inflation avait dépassé les 4% en mai pour la première fois en trois ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, maintenant la possibilité d'une hausse des taux par la Fed.

"Nous avons observé une dynamique similaire pendant la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d'approvisionnement avaient limité l'accès aux semi-conducteurs. Aujourd'hui, nous assistons à un choc d'offre comparable, provoqué cette fois-ci par la mémoire, ce qui génère une nouvelle pression inflationniste", explique Art Hogan, stratège chez B. Riley Wealth.

Aux valeurs, Qualcomm QCOM.O et Micron reculent de 0,4% et 5,5%, respectivement, Nvidia NVDA.O de 1,6%, AMD AMD.O de 4,4%, et Broadcom AVGO.O de 2,7%. ARM Holdings ARM.O chute de 3,3%, Applied Materials AMAT.O de 4,6% et Marvell Technology MRVL.O de 4,9%. Alphabet GOOGL.O recule de 1,15% dans les premiers échanges.

Les actions Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O et Amazon

AMZN.O s'inscrivent à contre-courant et gagnent 1,65%, 0,65% et 0,39% respectivement.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42Y0JC

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|