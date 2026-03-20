Wall Street ouvre en baisse, les investisseurs revoient leurs paris sur les taux

Entrée du NYSE Wall Street à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse vendredi, alors que le conflit avec l'Iran entame sa ​quatrième semaine, perturbant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer de manière radicale leurs anticipations concernant les baisses de taux d'intérêt de la ​Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 32,49 points, soit 0,07%, à 45.988,94 points ​et le Standard & Poor's 500, plus large, ⁠recule de 0,23% à 6.591,49 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,47%, soit ‌103,89 points, à 21.986,80 points.

Selon un rapport, l'administration Trump envisagerait d'occuper ou de bloquer l'île de Kharg, en Iran, afin de ​faire pression sur ce pays ‌pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

Cette semaine a été ⁠marquée par une série de décisions prises par les principales banques centrales mondiales qui, à l'instar de la Réserve fédérale, ont reconnu que le conflit avait ⁠compliqué l'élaboration des ‌politiques monétaires.

Alors que les responsables politiques américains tablent toujours sur au ⁠moins une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point cette année, ‌les investisseurs sont moins convaincus.

Selon les données compilées par LSEG, ⁠les traders ont repoussé leurs prévisions de baisse des taux ⁠à 2027, alors qu'ils ‌tablaient encore sur décembre 2026 au début du mois.

"Il est logique que les ​banques centrales adoptent une attitude attentiste", ‌selon Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

"Cependant, évoquer la perspective d'un resserrement de la politique ​monétaire, pour contrer ce qui semble être un faible risque de voir l'inflation s'avérer plus persistante, augmente le risque de commettre une erreur ⁠de politique".

Aux valeurs, Super Micro Computer Inc plonge de 27,83% après l'inculpation aux Etats-Unis de trois personnes liées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle, dont son cofondateur, pour avoir aidé à faire passer clandestinement vers la Chine des technologies américaines d'intelligence artificielle.

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(Rédigé par Mara Vîlcu, ​édité par Augustin Turpin)