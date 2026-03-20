Crypto : Bitcoin résiste mieux que le marché des actions

CoinShares

Malgré des baisses de prix notables cette semaine, le bitcoin a fait preuve d'une résistance relative face aux autres classes d'actifs. Depuis le début de la période de stress récente, le bitcoin progresse de 10,7 %, tandis que le Stoxx 600 recule de 7,7 % et l'or accuse un repli de 9,8 %, d'après le département Recherche de CoinShares.

La Fed adopte une pause restrictive

La réunion du FOMC n'a livré aucune surprise sur les taux, mais a transmis un message clair : la banque centrale américaine n'envisage pas d'assouplissement à court terme. Sans resserrement, le comité a néanmoins signalé une volonté fortement réduite de baisser les taux, les risques inflationnistes restant au premier plan. La probabilité d'une baisse des taux en juin est tombée à seulement 1,9 %, son niveau le plus bas depuis le début de ce cycle.

L'impact sur les flux d'investissement dans les produits d'actifs numériques cotés en bourse (ETN) a été immédiat. Les deux premiers jours de la semaine avaient enregistré de solides entrées nettes de 635 M$ mais le sentiment s'est détérioré après la réunion du FOMC, avec deux jours consécutifs de sorties totalisant 322 M$. Le bilan hebdomadaire reste malgré tout positif, à environ 303 M$, marquant vraisemblablement la quatrième semaine consécutive d'entrées nettes après une série de cinq semaines de sorties.

La volatilité à court terme a été amplifiée par le dénouement d'un short squeeze (liquidation des positions à découvert), avec environ 500 M$ de positions courtes liquidées — un processus qui semble en grande partie achevé. Par ailleurs, la distribution de la part des grands détenteurs reste substantielle : plus de 37,5 Mds$ ont été vendus depuis octobre 2025, maintenant le sentiment sous pression.

L'Iran en toile de fond géopolitique

L'escalade des tensions autour de l'Iran représente le signal structurellement le plus important de cette semaine. Ce type de pression géopolitique tend à raviver l'attrait du bitcoin en tant qu'actif non souverain, indépendant des systèmes financiers traditionnels et des politiques monétaires nationales. Pour les investisseurs à moyen terme, la combinaison de valorisations normalisées, d'un levier réduit et de flux institutionnels qui se maintiennent malgré la pression macro reste un élément à surveiller attentivement.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.