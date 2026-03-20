Wall Street ouvre en baisse, les investisseurs revoient leurs paris sur les taux

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que le conflit avec l'Iran entame sa quatrième semaine, perturbant les marchés de l'énergie et incitant les investisseurs à réévaluer de manière radicale leurs anticipations concernant les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 32,49 points, soit 0,07%, à 45.988,94 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,23% à 6.591,49 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,47%, soit 103,89 points, à 21.986,80 points.

Selon un rapport, l'administration Trump envisagerait d'occuper ou de bloquer l'île de Kharg, en Iran, afin de faire pression sur ce pays pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz.

Cette semaine a été marquée par une série de décisions prises par les principales banques centrales mondiales qui, à l'instar de la Réserve fédérale, ont reconnu que le conflit avait compliqué l'élaboration des politiques monétaires.

Alors que les responsables politiques américains tablent toujours sur au moins une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point cette année, les investisseurs sont moins convaincus.

Selon les données compilées par LSEG, les traders ont repoussé leurs prévisions de baisse des taux à 2027, alors qu'ils tablaient encore sur décembre 2026 au début du mois.

"Il est logique que les banques centrales adoptent une attitude attentiste", selon Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

"Cependant, évoquer la perspective d'un resserrement de la politique monétaire, pour contrer ce qui semble être un faible risque de voir l'inflation s'avérer plus persistante, augmente le risque de commettre une erreur de politique".

Aux valeurs, Super Micro Computer Inc SMCI.O plonge de 27,83% après l'inculpation aux Etats-Unis de trois personnes liées au fabricant de serveurs d'intelligence artificielle, dont son cofondateur, pour avoir aidé à faire passer clandestinement vers la Chine des technologies américaines d'intelligence artificielle.

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(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)