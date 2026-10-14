Wall Street ouvre en baisse, le niveau de l'inflation américaine inquiète

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi après la publication d'un indicateur d'inflation aux Etats-Unis plus élevé que prévu, qui renforce les anticipations d'une hausse des taux directeurs ce mois-ci.

Les investisseurs analysent également de nouveaux résultats financiers de grandes banques américaines après ceux mitigés la veille de JPMorgan Chase JPM.N et Goldman Sachs GS.N .

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 85,11 points, soit 0,16%, à 51.584,99 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 36,27 points, soit 0,46%, à 7.769,18 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède de 171,22 points, soit 0,63%, à 27.033,16 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avaient accéléré en septembre, à 3,7% sur un an et 0,6% en rythme mensuel.

Immédiatement après la publication de cet indicateur d'inflation, les opérateurs ont renforcé leurs paris sur un relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) pour ce mois-ci, estimant désormais à 46% la probabilité d'une hausse d'un quart de point des coûts d'emprunt, contre une probabilité de 21,6% auparavant, selon les données compilées par LSEG.

"Cela augmente certainement les chances que la Fed relève ses taux lors de la réunion d'octobre, mais je pense qu'elle ne le fera pas, car nous n'avons jamais connu deux hausses de taux dans les deux mois précédant les élections de mi-mandat", a toutefois déclaré Sam Stovall, chef stratège en investissements chez CFRA Research.

Le marché attend désormais les déclarations du président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, ainsi que la publication du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire.

Les investisseurs intègrent parallèlement une nouvelle salve de résultats bancaires.

Bank of America BAC.N chute de 7,51% après la publication d'un bénéfice en repli au troisième trimestre. Le groupe bancaire a en outre provisionné 1,2 milliard de dollars pour couvrir des amendes réglementaires. Morgan Stanley MS.N abandonne 2,52% après ses résultats trimestriels.

Côté hausse, le gestionnaire d'actifs BlackRock BLK.N progresse de 2,78% après avoir fait état d'une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une augmentation des commissions liées à la gestion des fonds de ses clients.

Le secteur technologique, secoué en début de semaine par des informations faisant état d'importants progrès dans la conception de puces par la société chinoise CXMT 688825.SS , évolue mercredi en ordre dispersé: Nvidia NVDA.O , Intel

INTC.O Meta META.O et Micron MU.O reculent respectivement de 1,24%, 1,54%, 1,47% et 0,79%, tandis que et Alphabet

GOOGL.O (+1,38%) et Amazon AMZN.O (+0,30%) sont dans le vert.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4600UL

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal)

|1|Augustin Turpin ========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|