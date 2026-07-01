Wall Street ouvre en baisse, l'incertitude géopolitique pèse à nouveau

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, sur fond d'incertitude concernant les pourparlers au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs analysent les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) lors d'un évenément à Sintra.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 163,77 points, soit 0,31% à 52.155,43 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,43% à 7.467,12 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,68%, soit 178,08 points, à 26.035,64 points.

Les déclarations contradictoires concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran en vue de parvenir à un accord de paix durable au Moyen-Orient maintiennent les investisseurs dans un climat de méfiance.

Alors que Téhéran réclame le respect de l'accord provisoire signé avec les Etats-Unis en juin avant toute nouvelle réunion, des pourparlers techniques et indirects sont en cours entre les deux parties à Doha, a dit une source à Reuters.

L'incertitude géopolitique ne fait qu'inquiéter les investisseurs, qui craignent une hausse des taux d'intérêt par la Fed visant à freiner l'inflation provoquée par la guerre, un phénomène qui pourrait perdurer malgré la récente baisse des prix du pétrole et qui fait grimper les rendements obligataires du Trésor.

"Les marchés vont de plus en plus se concentrer sur le risque lié aux taux d'intérêt américains", dit Kyle Rodda, analyste chez Capital.com, ajoutant que les données sur l'emploi ne devraient plus constituer un obstacle au resserrement des conditions de crédit.

Le secteur privé aux Etats-Unis a toutefois créé beaucoup moins d'emplois que prévu en juin, a montré mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP, qui précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, attendu jeudi.

La forte baisse du nombre de licenciements prévus témoigne en même temps d'une situation stable sur le marché.

"Les indicateurs relatifs au marché du travail ont envoyé des signaux contradictoires. Par exemple, la hausse récente des ouvertures de postes recensées dans les statistiques officielles n'est pas cohérente avec d'autres mesures provenant du secteur privé. Le marché du travail semble bel et bien s'être installé dans un équilibre "low firing, low hiring" ("peu de licenciements, peu d'embauches"), écrit Bastien Drut, économiste chez CPRAM.

C'est dans ce contexte que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, prend la parole ce mercredi dans le cadre du symposium organisé par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal, une intervention très attendue de la part de celui qui s'oppose depuis longtemps aux indications prospectives de la banque centrale.

Aux valeurs, Nike NKE.N recule légèrement (-0,07%) dans les premiers échanges après avoir laissé entendre mardi que sa stratégie de redressement se heurtait encore à des obstacles importants.

Meta META.O , qui selon l'agence Bloomberg prépare une activité dans le cloud visant à commercialiser sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l'IA, grimpe de près de 7% dans les premiers échanges. En revanche, les actions des entreprises spécialisées dans le cloud, telles que CoreWeave CRWV.O ou Nebius NBIS.O reculent de plus de 12% et 15% respectivement après la publication de cette information.

General Mills GIS.N , qui a dépassé mercredi les attentes sur le bénéfice et le chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre, gagne 5,7%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4330NX

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|