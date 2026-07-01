 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Violences conjugales: six mois de prison avec sursis probatoire requis en appel contre Stéphane Plaza
information fournie par AFP 01/07/2026 à 16:35

Lex-animateur de télévision Stéphane Plaza arrive avec ses avocats au palais de justice de Paris, le 26 juin 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Lex-animateur de télévision Stéphane Plaza arrive avec ses avocats au palais de justice de Paris, le 26 juin 2026 ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Le parquet général a requis mercredi six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans et une amende de 12.000 euros contre l'agent immobilier et ex-animateur de télévision Stéphane Plaza à son procès en appel pour des violences conjugales.

L'ancien animateur vedette de M6 avait été condamné en première instance, en février 2025, à un an de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques commises entre 2018 et 2022 sur l'une de ses anciennes compagnes.

Stéphane Plaza, 56 ans, avait en revanche été relaxé des faits de violences psychologiques concernant une seconde femme, Paola, le tribunal correctionnel estimant, sans "remettre en cause sa parole", que les violences reprochées reposaient majoritairement "sur ses déclarations".

L'avocate générale Nadine Perrin a aussi estimé que les éléments n'étaient "pas suffisants" concernant cette plaignante et n'a donc pas demandé qu'il soit condamné pour ces faits.

S'agissant de l'autre femme, Amandine, la représentante du ministère public a demandé de requalifier les faits pour abandonner l'aspect "habituel" des violences volontaires.

Elle a réclamé que la peine de prison avec sursis probatoire soit assortie d'une exécution provisoire, que M. Plaza n'entre pas en contact avec cette femme, et qu'il effectue un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

La magistrate a démarré ses réquisitions en soulignant que le dossier était "atypique", notamment dans la façon dont il avait commencé, avec un article dans Mediapart.

Il n'est "pas question de nier le niveau de souffrance (des deux plaignantes, ndlr) face aux diverses trahisons, mensonges, manipulations dont elles ont été victimes", a-t-elle assuré, ajoutant toutefois que le doute devait profiter aux personnes poursuivies et qu'elle prendrait des "réquisitions nuancées".

Valeurs associées

M6 METROPOLE TELE.
12,2600 EUR Euronext Paris +1,83%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 17:22

    Judiciairement, Il s'en sort bien... La preuve est souvent difficile à établir pour la plaignante. Professionnellement il aura du mal à se remettre. Et c'est peut-être là sa plus grande peine

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
37,5 +22,23%
CAC 40
8 337,29 -0,79%
ABIVAX
117,5 +1,73%
Pétrole Brent
71,18 -2,39%
TOTALENERGIES
65,92 -3,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank