Amazon recrute en masse aux Etats-Unis et investit en Allemagne

Amazon annonce prévoir de recruter plus de 300 000 personnes aux Etats-Unis pour des postes saisonniers, à temps partiel et à temps plein, dans l'ensemble de ses principales activités opérationnelles, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le géant du commerce en ligne précise que ses salariés à temps plein des activités opérationnelles percevront un salaire horaire de départ d'au moins 20 USD, tandis que la rémunération horaire moyenne atteindra près de 24 USD. En incluant les avantages sociaux, la rémunération totale moyenne des salariés à temps plein dépassera 32 USD de l'heure.

À compter du 1er janvier 2027, les salariés saisonniers travaillant au moins 30 heures par semaine bénéficieront d'une couverture santé dès leur premier jour de travail. Les formules proposées débuteront à 5 USD par semaine, avec un reste à charge de 5 USD par consultation ou prestation concernée.

"Par ailleurs, des programmes comme Career Choice leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences, d'obtenir des diplômes ou des certifications et de préparer la suite de leur parcours professionnel, que ce soit chez Amazon ou dans une autre entreprise", ajoute le groupe.

Amazon va investir plus de 16 MdsEUR en Allemagne

Par ailleurs, à l'occasion du sommet Invest in Germany, organisé par le gouvernement fédéral à Berlin, Amazon indique prévoir d'investir plus de 16 MdsEUR en Allemagne en 2027. Ces nouveaux investissements visent notamment à développer ses centres de données et ses infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

Ces investissements soutiendront également le développement de l'accès à Internet haut débit par satellite grâce à Amazon Leo, la réalisation de nouveaux projets logistiques à travers le pays, ainsi qu'un important programme de production de contenus pour Prime Video.

Ces nouveaux engagements s'inscrivent dans la continuité des investissements déjà réalisés par Amazon en Allemagne. Le groupe a récemment annoncé avoir investi plus de 100 MdsEUR dans le pays depuis 2010, confirmant ainsi la place de l'Allemagne parmi ses marchés les plus stratégiques à l'échelle mondiale.