Wall Street ouvre en baisse faute de signe d'accalmie au M.-O.
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 14:46

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, le Brent oscillant autour de 100 dollars le baril tandis que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 566,17 points, soit 1,19%, à 46.851,10 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,83% à 6.719,45 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,88%, soit 199,09 points, à 22.517,04.

Le Brent varie autour de 100 dollars le baril jeudi, après que deux pétroliers attaqués par des embarcations iraniennes chargées d'explosifs ont pris feu près du port irakien de Bassorah, selon les autorités de Bagdad.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré jeudi que la guerre au Moyen-Orient provoque la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, l'offre mondiale devant baisser de 8 millions de barils par jour en mars.

Dans un message lu à la télévision d'État, le nouveau Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que la fermeture du détroit d'Ormuz doit être utilisée comme un moyen de pression sur l'ennemi.

En l'absence de signes d'accalmie au Moyen-Orient et avec la volatilité du pétrole, les investisseurs craignent une flambée de l'inflation. Goldman Sachs a repoussé à septembre sa prévision concernant la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), alors que la banque américaine d'investissement tablait auparavant sur juin.

"Le problème est que les investisseurs anticipent de plus en plus un conflit prolongé qui causerait des dommages économiques considérables", a déclaré Deutsche Bank.

Les actions des compagnies aériennes telles qu'American Airlines AAL.O et Southwest LUV.N reculent de 3%, tout comme celles des compagnies de croisière Norwegian NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N , à nouveau pénalisées par les craintes liées à la flambée des prix du pétrole.

Morgan Stanley MS.N perd près de 5%, la banque américaine ayant limité les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés après une forte augmentation des demandes de retrait de la part des investisseurs.

Bumble BMBL.O bondit de plus de 40%, ses résultats trimestriels meilleurs que prévu et la refonte de son application de rencontre axée sur l'IA ayant ravivé l'optimisme des investisseurs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

