Russie: quinze hommes condamnés à la perpétuité pour l'attaque jihadiste du Crocus City Hall en 2024

DLes accusés, soupçonnés d'implication dans l'attentat perpétré en 2024 à la salle de concert Crocus City Hall, dans des box vitrés avant l'annonce de leur verdict par un tribunal de Moscou, le 12 mars 2026 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

La justice russe a condamné jeudi à la perpétuité les quatre tireurs ainsi que onze complices de l'attaque jihadiste du Crocus City Hall qui avait fait 150 morts près de Moscou en 2024, le pire attentat en Russie depuis près de 20 ans.

Des hommes armés avaient fait irruption le 22 mars 2024 dans la salle de concert avant de tirer sur la foule et d'y mettre le feu, une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI) - sa plus sanglante sur le continent européen.

Un juge russe a prononcé ce verdict contre les quatre assaillants, Chamsidine Faridouni, Dalerdjon Mirzoïev, Makhammadsobir Faïzov et Saïdakrami Ratchabolizoda, tous citoyens du Tadjikistan, lors d'une audience à Moscou selon une journaliste de l'AFP sur place.

Ils avaient ouvert le feu au Crocus City Hall peu avant un concert du groupe de rock Picnic et incendié le bâtiment, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur.

Onze autres hommes considérés comme leurs complices ont également été condamnés à la perpétuité.

Lors du verdict, plusieurs hommes sont apparus, la tête baissée, dans la cage en verre réservée aux accusés, devant des agents des forces de sécurité.

Ce verdict est conforme aux réquisitions du parquet.

Les accusés, soupçonnés d'implication dans l'attentat perpétré en 2024 à la salle de concert Crocus City Hall, dans des box vitrés avant l'annonce de leur verdict par un tribunal de Moscou, le 12 mars 2026 ( AFP / TATYANA MAKEYEVA )

Quatre autres hommes jugés parallèlement pour liens avec le terrorisme ont reçu des peines allant de 19 ans et 11 mois d'emprisonnement à 22 ans et six mois de prison. L'ensemble du procès s'était déroulé à huis clos jusqu'au verdict public.

L'attaque, qui a fait 150 morts et plus de 600 blessés, dont des enfants, avait provoqué une onde de choc en Russie, alors que le pays était à l'époque engagé depuis deux ans dans un conflit militaire meurtrier en Ukraine.

Le Kremlin avait pointé du doigt une implication de Kiev dans cet attentat mais n'a jamais étayé ses accusations. Les autorités ukrainiennes ont démenti toute responsabilité.

La Russie avait renforcé après cette attaque ses lois et son discours anti-migrants, alors que de très nombreux ressortissants d'Asie centrale vivent et travaillent dans le pays. Ce virage avait conduit à des tensions entre Moscou et les pays de la région.

- Pire attaque depuis Beslan -

Les quatre assaillants, âgés de 20 à 31 ans à l'époque, travaillaient comme chauffeur de taxi, ouvrier d'usine ou du bâtiment. Quelques heures après l'attaque, les forces de l'ordre avaient affirmé les avoir arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir au Bélarus et en Ukraine.

Ils avaient ensuite été présentés devant un juge, apparaissant devant les caméras le visage tuméfié et avec des traces visibles de torture, tandis que l'un d'entre eux avait été amené inconscient en fauteuil roulant.

Les dégâts de la salle de concert Crocus City Hall, dans la banlieue nord de Moscou, une semaine après un attentat meurtrier, le 29 mars 2024 ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

Outre les assaillants, 15 autres personnes étaient jugées pour leur avoir vendu une voiture, loué un appartement et d'autres accusations.

Selon l'agence de presse étatique TASS, deux de ces complices présumés ont demandé au tribunal d'être envoyés combattre en Ukraine plutôt que d'être condamnés à la prison à perpétuité.

L'avocat de l'un d'entre eux a expliqué que son client voulait "racheter sa culpabilité par le sang".

La Russie a été visée par de multiples attentats depuis une trentaine d'années, notamment à Moscou et dans le Caucase russe.

L'armée russe a mené deux guerres en Tchétchénie dans les années 1990 et 2000 contre une rébellion séparatiste qui s'est progressivement islamisée avant de prêter allégeance à l'EI en 2015.

Si l'influence du groupe jihadiste est aujourd'hui limitée, des attaques se produisent encore périodiquement, en particulier en Tchétchénie et au Daguestan, ou dans des prisons russes.

En 2015, la Russie était intervenue militairement en Syrie pour soutenir les forces de son allié Bachar al-Assad face aux rebelles et jihadistes, qu'avaient rejoint de nombreux combattants caucasiens.

L'attaque du Crocus City Hall est la plus meurtrière depuis la prise d'otages dans une école de Beslan par un commando islamiste en septembre 2004, qui avait fait 334 morts dont de très nombreux enfants.