 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Flambée du pétrole : "Nous gagnons beaucoup d'argent", se félicite Donald Trump, qui rappelle toutefois la priorité de stopper le programme nucléaire iranien
information fournie par Boursorama avec Media Services 12/03/2026 à 16:35

Les cours du pétrole n'ont pas baissé jeudi malgré le déblocage par de nombreux pays d'une partie de leurs réserves stratégiques.

Donald Trump à Hebron, aux États-Unis, le 11 mars 2026. ( AFP / JIM WATSON )

Donald Trump à Hebron, aux États-Unis, le 11 mars 2026. ( AFP / JIM WATSON )

La flambée des cours du pétrole engendrée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran permet aux États-Unis de "gagner beaucoup d'argent", s'est félicité jeudi 12 mars Donald Trump, qui a toutefois souligné qu'il était "beaucoup plus important" à ses yeux d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

"Les États-Unis sont de loin le plus grand producteur de pétrole au monde, donc lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent . MAIS, en tant que président, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est d'empêcher un empire du mal, l'Iran, de se doter d'armes nucléaires et de détruire le Moyen-Orient, voire le monde entier", a écrit le chef de l'État, sur sa plateforme Truth Social.

La guerre, déclenchée le 28 février par des attaques américano-israéliennes contre l'Iran, pénalise l'approvisionnement en or noir de l'économie mondiale et fait grimper les prix à la pompe.

Appel aux réserves stratégiques

Aux États-Unis, ceux-ci ont augmenté de 22% par rapport à un mois plus tôt , à 3,60 dollars en moyenne le gallon (3,78 litres) pour l'essence basique, selon l'association automobile américaine (AAA), qui tient des statistiques de référence.

Avant cela, le coût de la vie était déjà un sujet majeur de préoccupation pour les Américains, appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat à l'automne.

S'inscrivant dans un effort coordonné avec d'autres pays, le gouvernement américain a annoncé mercredi qu'il allait débloquer 172 millions de barils issus de ses réserves stratégiques (soit 40% du volume qui avait été stocké préventivement). La mesure, destinée à apaiser l'envolée des prix de l'énergie, n'a pas calmé les cours jeudi. Ils continuent de grimper, les investisseurs s'inquiétant d'un enlisement du conflit.

Proche orient
Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
Donald Trump

4 commentaires

  • 17:20

    Il parle de lui et de ses potes. Le peuple, il s'en moque.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers sur le site de frappes aériennes israéliennes nocturnes dans le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, le 12 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:10 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée jeudi dans son 13e jour: - L'Iran affirme ne pas miner le détroit d'Ormuz et laisser passer certains navires "Pas du tout. Ce n'est pas vrai", a déclaré Majid Takht-Ravanchi, interrogé sur les ... Lire la suite

  • Une femme se fraie un chemin dans les décombres d'un immeuble où des secouristes interviennent après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Aïcha Bakkar à Beyrouth, le 11 mars 2026 au Liban ( AFP / IBRAHIM AMRO )
    "La guerre de trop": au Liban, la colère monte contre le Hezbollah
    information fournie par AFP 12.03.2026 17:06 

    Elle traverse la rue comme une ombre, le visage ruisselant de larmes: "nous voulons juste vivre en paix". A Aïcha Bakkar, quartier populaire de Beyrouth bombardé par Israël mercredi, de nombreux habitants accusent le Hezbollah d'avoir entraîné le Liban dans "la ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Microsoft lance Copilot Health
    information fournie par Zonebourse 12.03.2026 17:05 

    Microsoft fait part du lancement de Copilot Health, un espace séparé et sécurisé au sein de Copilot où l'intelligence médicale prend en compte les informations de l'utilisateur et lui fournit des informations personnalisées. Précisant que Copilot Health ne remplace ... Lire la suite

  • Une frappe israélienne touche la banlieue sud de Beyrouth
    Une frappe israélienne touche la banlieue sud de Beyrouth
    information fournie par AFP Video 12.03.2026 16:56 

    Une frappe israélienne touche les quartiers sud de Beyrouth. L'armée israélienne a "lancé une vague de frappes visant les infrastructures terroristes du Hezbollah à travers Beyrouth", selon un communiqué.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank