Flambée du pétrole : "Nous gagnons beaucoup d'argent", se félicite Donald Trump, qui rappelle toutefois la priorité de stopper le programme nucléaire iranien

Les cours du pétrole n'ont pas baissé jeudi malgré le déblocage par de nombreux pays d'une partie de leurs réserves stratégiques.

Donald Trump à Hebron, aux États-Unis, le 11 mars 2026. ( AFP / JIM WATSON )

La flambée des cours du pétrole engendrée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran permet aux États-Unis de "gagner beaucoup d'argent", s'est félicité jeudi 12 mars Donald Trump, qui a toutefois souligné qu'il était "beaucoup plus important" à ses yeux d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.

"Les États-Unis sont de loin le plus grand producteur de pétrole au monde, donc lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent . MAIS, en tant que président, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est d'empêcher un empire du mal, l'Iran, de se doter d'armes nucléaires et de détruire le Moyen-Orient, voire le monde entier", a écrit le chef de l'État, sur sa plateforme Truth Social.

La guerre, déclenchée le 28 février par des attaques américano-israéliennes contre l'Iran, pénalise l'approvisionnement en or noir de l'économie mondiale et fait grimper les prix à la pompe.

Appel aux réserves stratégiques

Aux États-Unis, ceux-ci ont augmenté de 22% par rapport à un mois plus tôt , à 3,60 dollars en moyenne le gallon (3,78 litres) pour l'essence basique, selon l'association automobile américaine (AAA), qui tient des statistiques de référence.

Avant cela, le coût de la vie était déjà un sujet majeur de préoccupation pour les Américains, appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat à l'automne.

S'inscrivant dans un effort coordonné avec d'autres pays, le gouvernement américain a annoncé mercredi qu'il allait débloquer 172 millions de barils issus de ses réserves stratégiques (soit 40% du volume qui avait été stocké préventivement). La mesure, destinée à apaiser l'envolée des prix de l'énergie, n'a pas calmé les cours jeudi. Ils continuent de grimper, les investisseurs s'inquiétant d'un enlisement du conflit.