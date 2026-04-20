Wall Street ouvre en baisse face à l'impasse diplomatique

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'impasse diplomatique dans laquelle se trouvent actuellement Washington et Téhéran venant effacer une partie des gains des séances précédentes.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 50,16 points, soit 0,10%, à 49.397,27 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,19% à 7.112,62 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,25%, soit 61,55 points, à 24.406,94.

L'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz vendredi par l'Iran avait contribué à alimenter une forte hausse généralisée des marchés, le S&P 500 et le Nasdaq ayant atteint des sommets historiques pour la troisième séance consécutive.

Cette réouverture n'a toutefois été effective que quelques heures, l'Iran estimant que le maintien du blocus des ports iraniens par les États-Unis était une violation du cessez-le-feu entre les deux parties. Quasiment plus aucun bateau n'est passé par le détroit depuis samedi.

Ce revirement a fait repartir à la hausse les cours du pétrole, tout en assombrissant les perspectives d'une fin proche du conflit et pesant ainsi sur le moral des investisseurs

L'Iran a exclu pour l'heure de participer à tout nouveau cycle de négociations, alors que le cessez-le-feu avec les États-Unis prend fin dans la nuit de mardi à mercredi.

"Les progrès vers un cessez-le-feu durable et la réouverture du détroit d'Ormuz restent marqués par deux pas en avant et un pas en arrière", a déclaré Lizzy Galbraith, économiste politique senior chez Aberdeen.

Aux valeurs, Marvell Technology MRVL.O gagne 5,45% à la suite d'une information de presse selon laquelle le groupe serait en pourparlers avec Google GOOGL.O pour développer de nouvelles puces IA.

Le distributeur de produits de construction TopBuild BLD.N grimpe de 17,47% après l'annonce dimanche d'un accord de rachat pour 17 milliards de dollars (14,46 milliards d'euros) par QXO

QXO.N qui perd 5%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4130FL

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par)