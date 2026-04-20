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Terres rares: la société USA Rare Earth achète le brésilien Serra Verde
information fournie par Boursorama avec AFP 20/04/2026 à 17:05

La société américaine USA Rare Earth, spécialisée dans l'exploitation minière de terres rares, a annoncé lundi dans un communiqué l'acquisition pour environ 2,8 milliards de dollars (2,38 milliards d'euros) de l'entreprise brésilienne Serra Verde.

Barbara Humpton, PDG de USA Rare Earth, le 15 octobre 2025, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / PAUL MORIGI )

Barbara Humpton, PDG de USA Rare Earth, le 15 octobre 2025, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / PAUL MORIGI )

Financée en numéraire à hauteur de 300 millions de dollars et en actions, la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre après obtention des autorisations réglementaires.

Vers 14H20 GMT, l'action USA Rare Earth bondissait de 14,33% à la Bourse de New York.

Décrite comme "l'une des opérations les plus stratégiques" de cette industrie, ce rachat vise à créer un leader mondial dans le secteur des terres rares.

Il s'agit de dix-sept minéraux critiques essentiels à l'industrie électronique, les véhicules électriques, les générateurs d'éoliennes, la robotique, l'intelligence artificielle, etc.

Cette industrie est très largement dominée par la Chine mais le président américain Donald Trump est déterminé à reprendre la main pour assurer la souveraineté américaine en la matière.

USA Rare Earth précise que Serra Verde est le seul exploitant hors d'Asie à produire à grande échelle dans sa mine de Pela Ema les quatre éléments magnétiques entrant dans la famille des terres rares, ainsi que plusieurs autres comme l'Yttrium.

Barbara Humpton, patronne de l'entreprise américaine, a indiqué dans le communiqué qu"il s'agissait d'une "étape transformationnelle" pour USA Rare Earth.

Un haut fonctionnaire de l'ambassade des Etats-Unis au Brésil avait indiqué le 18 mars, sous couvert d'anonymat, que Washington souhaitait multiplier les partenariats au Brésil pour diversifier ses approvisionnements en terres rares, dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays.

Un accord de principe avait été signé ce jour-là à Sao Paulo avec l'Etat brésilien de Goias (centre-ouest), riche en terres rares.

Selon le diplomate américain, les Etats-Unis avaient déjà investi 600 millions de dollars dans deux projets dans le Goias et un dans l'Etat du Piaui (nord-est).

Fusions / Acquisitions

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