 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en baisse, entre pression obligataire et résultats décevants pour Walmart
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 15:50
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

On aperçoit l'enseigne « Wall Street » devant la Bourse de New York

On aperçoit l'enseigne « Wall Street » devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, le moral des investisseurs étant toujours plombé par les ​tensions obligataires, tandis que les résultats trimestriels inhabituellement inférieurs aux attentes de Walmart n'ont pas rassuré sur la confiance des ménages américains.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones perd 384,49 points, soit 0,72%, à 53.078,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ​0,34% à 7.682,14 points.

Le Nasdaq Composite cède ⁠0,49%, soit 129,18 points, à 26.201,91.

Les inquiétudes liées à la hausse des ‌prix du pétrole et à l'augmentation de la dette publique ont malmené les marchés obligataires et boursiers, le rendement du Treasury américain ​à 30 ans ayant notamment ‌atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis ⁠19 ans.

L'apaisement temporaire suscité par l'annonce mercredi d'un doublement des rachats de dette à long terme par la Trésor américain, qui témoigne de l'inquiétude de Washington, semble ⁠cependant faire long ‌feu. Vers 13h25 GMT, le Treasury à 30 ans prenait encore ⁠près de cinq points de base (pb) à 5,244% et le 10 ans 1,9 ‌pb à 4,6723%.

La dette totale des États-Unis a dépassé pour la ⁠première fois les 40.000 milliards de dollars, a déclaré mercredi ⁠le Trésor américain.

"Ce qu'il (Bessent) ‌a dit n'était vraiment pas si important, même si le marché l'a pris comme ​tel, et ils doivent probablement se ‌dire maintenant que ça ne va pas vraiment changer grand-chose", nuance Joe Saluzzi, co-responsable du trading chez Themis ​Trading.

"À mesure que les rendements continuent d'augmenter, les investisseurs en actions continueront d'avoir un problème avec ça", ajoute-t-il.

Aux valeurs, le géant américain de la ⁠vente au détail Walmart perd 8% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires à périmètre constant inférieur aux attentes, pour la première fois depuis 2024.

Coty chute de 12% après avoir publié mercredi des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 17:49

    incroyable, le pouvoir d'achat en baisse agit sur les ventes de wallmart, au bout des crédits avec les taux qui montent ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,21 +1,70%
BIOPHYTIS
0,126 -4,55%
CAC 40
8 453,09 -0,57%
Or
4 519,09 -0,08%
HAFFNER ENERGY
0,58 -9,52%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank