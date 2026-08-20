Wall Street ouvre en baisse, entre pression obligataire et résultats décevants pour Walmart

On aperçoit l'enseigne « Wall Street » devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, le moral des investisseurs étant toujours plombé par les ​tensions obligataires, tandis que les résultats trimestriels inhabituellement inférieurs aux attentes de Walmart n'ont pas rassuré sur la confiance des ménages américains.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow ​Jones perd 384,49 points, soit 0,72%, à 53.078,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ​0,34% à 7.682,14 points.

Le Nasdaq Composite cède ⁠0,49%, soit 129,18 points, à 26.201,91.

Les inquiétudes liées à la hausse des ‌prix du pétrole et à l'augmentation de la dette publique ont malmené les marchés obligataires et boursiers, le rendement du Treasury américain ​à 30 ans ayant notamment ‌atteint en début de semaine son plus haut niveau depuis ⁠19 ans.

L'apaisement temporaire suscité par l'annonce mercredi d'un doublement des rachats de dette à long terme par la Trésor américain, qui témoigne de l'inquiétude de Washington, semble ⁠cependant faire long ‌feu. Vers 13h25 GMT, le Treasury à 30 ans prenait encore ⁠près de cinq points de base (pb) à 5,244% et le 10 ans 1,9 ‌pb à 4,6723%.

La dette totale des États-Unis a dépassé pour la ⁠première fois les 40.000 milliards de dollars, a déclaré mercredi ⁠le Trésor américain.

"Ce qu'il (Bessent) ‌a dit n'était vraiment pas si important, même si le marché l'a pris comme ​tel, et ils doivent probablement se ‌dire maintenant que ça ne va pas vraiment changer grand-chose", nuance Joe Saluzzi, co-responsable du trading chez Themis ​Trading.

"À mesure que les rendements continuent d'augmenter, les investisseurs en actions continueront d'avoir un problème avec ça", ajoute-t-il.

Aux valeurs, le géant américain de la ⁠vente au détail Walmart perd 8% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires à périmètre constant inférieur aux attentes, pour la première fois depuis 2024.

Coty chute de 12% après avoir publié mercredi des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes.

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(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)