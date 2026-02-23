Wall Street ouvre en baisse avec l'incertitude douanière

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, alors que les investisseurs sont déstabilisés par le regain d'incertitude après l'annonce par Donald Trump de nouvelles surtaxes de 15%, à la suite d'une décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane dits "réciproques".

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 144,25 points, soit 0,29%, à 49.481,72 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,07% à 6.904,48 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,07%, soit 16,80 points, à 22.869,27 points.

La politique commerciale de Washington revient sur le devant de la scène après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane dits "réciproques" imposés par Washington à ses partenaires commerciaux en avril dernier, un jugement qui a conduit Donald Trump à annoncer immédiatement une nouvelle surtaxe globale de 10%, qu'il a portée à 15% pendant le week-end.

"D'un point de vue commercial, il est très difficile pour une entreprise de planifier ses activités lorsqu'elle ne sait pas à quoi s'attendre en matière de fournisseurs, de chaînes d'approvisionnement et de droits de douane", estime Arthur Laffer Jr, président de Laffer Tengler Investments.

Lundi, le président américain a renouvelé sa condamnation de la Cour suprême des États-Unis, menaçant d'imposer d'autres types de surtaxes, sans donner de précisions.

Le locataire de la Maison blanche a affirmé dans un message publié sur son réseau Truth social que la décision de la Cour suprême lui conférait "beaucoup plus de pouvoirs et de force que je n'en avais avant leur décision ridicule, stupide et très controversée au niveau international".

Par ailleurs, la semaine s'annonce chargée, en particulier pour le secteur technologique qui attend les résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O mercredi, dans un contexte de doutes concernant le retour sur investissements dans le secteur de l'IA.

Aux valeurs, Domino's Pizza DPZ.O avance de 5,15%. La chaîne de restauration a publié un chiffre d'affaires à périmètre constant aux Etats-Unis supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce aux promotions et aux nouveaux produits proposés.

Eli Lilly LLY.N gagne 3,6% alors que son concurrent danois Novo Nordisk a annoncé que son médicament expérimental contre l’obésité CagriSema n'avait pas atteint le critère d'évaluation principal d'un essai conçu pour démontrer sa non-infériorité par rapport au tirzepatide d'Eli Lilly en matière de réduction du poids.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)