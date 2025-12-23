Wall Street ouvre en baisse après les données sur le PIB américain

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, la croissance plus forte que prévu de l'économie américaine au troisième trimestre ayant fait rebondir les rendements obligataires.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI 70,63 points, soit 0,15% à 48.292,05 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,05% à 6.875,22 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,08%, soit 18,43 points, à 23.410,40 points.

L'économie américaine a connu une forte croissance au troisième trimestre (+4,3%), grâce notamment à la vigueur des dépenses de consommation, tandis que les analystes s'attendaient à une progression de 3,3% après une augmentation de 3,8% sur les trois mois précédents.

Même si cette dynamique devrait être de courte durée en raison d'une inflation toujours élevée et de l'impact du récent "shutdown" de l'administration fédérale, les chiffres font grimper les rendements des bons du Trésor, qui étaient en baisse avant la publication du rapport, et pénalisent les actions.

Le rendement des Treasuries à deux ans US2YT=RR , le plus sensible aux anticipations sur les taux, progresse de 4,7 points de base à 3,5505% au moment de l'ouverture de la Bourse de New York.

La reprise du secteur technologique et la publication d'un taux d'inflation inférieur aux prévisions en novembre avaient toutefois stimulé la Bourse de New York au cours des trois dernières séances, contribuant à améliorer la confiance des investisseurs à l'approche des vacances de Noël.

Les traders continuent de tabler sur au moins deux baisses de taux d'intérêt de 25 points de base l'année prochaine, tout en estimant à 15% la probabilité que la première baisse intervienne dès janvier, contre 18% avant la publication des données.

Les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de décembre seront publiées à 15h00 GMT.

Le dossier commercial reste à surveiller, alors que l'administration Trump a annoncé mardi qu'elle imposerait des droits de douane sur les importations chinoises de semi-conducteurs à partir de juin 2027, à un taux qui sera annoncé ultérieurement.

Aux valeurs, le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N progresse de 1,3% après que le président Donald Trump a fait état de projets pour une nouvelle classe de navires portant son nom.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)