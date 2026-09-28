Dans le "corridor de Suwalki", stratégique pour l'Otan et la Russie, la vie malgré la menace

Une clôture frontalière surmontée de barbelés le long de la frontière polono-lituanienne avec l'enclave russe de Kaliningrad, près du village de Grzybina, dans la voïvodie de Podlachie, à proximité du corridor de Suwalki, le 26 septembre 2026.Le corridor de Suwalki est un tronçon de 104 kilomètres situé à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, constituant la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste de l'Otan, tout en séparant le Bélarus de l'enclave russe de Kaliningrad. ( AFP / Sergei GAPON )

Dans le stratégique "corridor de Suwalki", langue de terre polonaise reliant les pays baltes au reste de l'Otan, des habitants assistent avec circonspection aux exercices d'alerte aérienne organisés par les autorités locales.

Cette bande de 104 kilomètres marque la frontière entre la Lituanie et la Pologne, et pourrait permettre la jonction de troupes ennemies entre l'enclave russe de Kaliningrad, à l'ouest, et le Bélarus, à l'est, en cas d'offensive armée de Moscou.

Même si l'étroit territoire n'a pas connu encore d'alertes aux drones ou à d'autres menaces réelles depuis 2022, l'Otan, la Pologne et la Lituanie y mènent régulièrement des manoeuvres militaires et ont engagé d'importants travaux de fortification pour protéger leurs frontières.

Ce faisant la vie quotidienne, dans cette région pastorale de lacs, vallons boisés et prairies où paissent chèvres et bovins, se poursuit normalement.

Comment réagir

Réunis sur une place de Suwalki, ville de 70.000 âmes, un samedi de septembre, militaires et pompiers expliquent comment reconnaître les sirènes d'alerte et les messages d'urgence. Comment y réagir, préparer un kit d'urgence.

"Nous rappelons aux gens aussi comment trouver un abri" le plus proche, notamment via une application dédiée, indique à l'AFP Pawel Godlewski, un responsable des sapeurs-pompiers de la ville.

Des habitants écoutent un secouriste polonais expliquer les règles de conduite en cas d'alerte aérienne, lors d'une campagne de sensibilisation à Suwalki, près du corridor de Suwalki, le 26 septembre 2026. Le corridor de Suwalki est un tronçon de 104 kilomètres situé à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, constituant la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste de l'Otan, tout en séparant le Bélarus de l'enclave russe de Kaliningrad. ( AFP / Sergei GAPON )

Les préparatifs engagés par les autorités, qu'il s'agisse d'exercices de sécurité civile ou de campagnes d'information sur les conduites à tenir en cas de crise, sont généralement perçus comme des mesures préventives plutôt que comme le signe d'une menace immédiate.

Les gens ont tendance à "minimiser (la gravité de) la situation et à ne pas y penser. Ils vivent au jour le jour, pensent aux vacances etc.", témoigne auprès de l'AFP Grazyna Orawska, physiothérapeute retraitée de Suwalki.

Cette ville entourée de lacs et de forêts garde son caractère de province paisible. Dans les rues du centre, les commerces sont animés et les terrasses fréquentées, à l'ordinaire.

Beaucoup de riverains disent vivre depuis des années avec la conscience de leur position géographique particulière. Ils suivent les alertes et informations actuelles avec prudence, mais sans alarmisme.

Jonction de trois frontières

A Wisztyniec, aux confins nord-est de la Pologne, un panneau de directions indique: Kaliningrad à 155 km, Moscou à 961 km, Vilnius à 165 km, Varsovie à 265 km, et point de jonction des trois frontières - polonaise, lituanienne et russe, à 450 mètres.

Un panneau indiquant les distances vers Vilnius, Varsovie, Moscou et Kaliningrad, situé à la jonction des trois frontières entre la Pologne, la Lituanie et l'enclave russe de Kaliningrad, près du village de Grzybina, à proximité du corridor de Suwalki, le 26 septembre 2026.Le corridor de Suwalki est un tronçon de 104 kilomètres situé à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, constituant la seule liaison terrestre entre les États baltes et le reste de l'Otan, tout en séparant le Bélarus de l'enclave russe de Kaliningrad. ( AFP / Sergei GAPON )

Weronika Leszka est venue voir de ses propres yeux les fortifications et les barbelés, les soldats qui gardent cet endroit sensible.

"La situation n'est sans doute plus aussi sûre qu'autrefois. Mais nous essayons malgré tout de vivre normalement. Je pense qu'en respectant certaines règles de prudence, il ne nous arrivera rien", estime l'étudiante.

Varsovie, l'Otan et l'Union européenne contribuent ensemble au renforcement des frontières orientales de la Pologne et des pays baltes, notamment par la mise en place de systèmes de défense, de tranchées, de barbelés, d'obstacles antichar, déployés à travers les champs et les prés, dans cette région régulièrement évoquée dans les scénarios de sécurité européens.