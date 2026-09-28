Wall Street ouvre en baisse après le rejet par Trump du plan de paix iranien

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, le rejet du plan de paix iranien par le président américain Donald Trump attisant les craintes inflationnistes, bien que les négociations se poursuivent.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 379,93 points, soit 0,73%, à 51.448,69 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,47% à 7.707,03 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,50%, soit 134,78 points, à 26.933,94 points.

En attendant des données économiques clés dans les prochains jours, les investisseurs évaluent l'éventualité d'avancées diplomatiques.

Alors que Donald Trump a rejeté samedi la proposition de paix présentée la semaine dernière par Téhéran en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, la prudence s'impose en début de semaine sur les marchés.

Le plan iranien prévoyait une réouverture du détroit d'Ormuz, dont la fermeture perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole et contribue à la flambée des prix de l'énergie ainsi que des craintes inflationnistes à travers le monde.

Les négociations ne restent toutefois pas au point mort, un responsable au fait des négociations indiquant que les médiateurs impliqués dans la recherche d'une issue au conflit opposant Washington et Téhéran devraient avoir des entretiens séparés avec les deux pays lundi ou mardi.

Aux valeurs, Nvidia NVDA.O grimpe de 3,5% après avoir autorisé un montant supplémentaire de 150 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions existant, portant ainsi le montant total autorisé à 235 milliards de dollars.

Boeing BA.N perd 4,2% à la suite d'une erreur logicielle sur le 737 MAX qui pourrait entraîner la défaillance d'une fonction de navigation automatisée lors de l'atterrissage, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des documents du constructeur aéronautique américain.

Tesla TSLA.O recule de 2,3% après que JP Morgan a abaissé ses estimations de livraisons pour le troisième trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45K0FT

(Rédigé par Coralie Lamarque )

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|