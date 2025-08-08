 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 746,80
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre dans le vert, les regards tournés vers la Fed
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 15:45

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi alors que les investisseurs analysent les implications de la nomination à la Réserve fédérale américaine (Fed) d'un gouverneur proche des idées du président Donald Trump sur les taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 131,41 points, soit 0,30% à 44.100,05 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,33% à 6.361,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,37%, soit 79,05 points, à 21.321,75 points.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant, après la démission surprise de l'un des sept gouverneurs, Adriana Kugler.

Stephen Miran partage le point de vue de Donald Trump, qui a reproché au président de la Fed, Jerome Powell, de "tarder trop" à baisser les taux d'intérêt, alors que la croissance se maintient et que l'inflation progresse.

"Cela garantit une baisse des taux lors de toutes les réunions qui se tiendront d'ici la fin janvier", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank à Sydney.

Par ailleurs, la saison de résultats financiers touche à sa fin. Aux valeurs, Pinterest PINS.N recule de 12,28% après avoir manqué les estimations des analystes pour son bénéfice du deuxième trimestre jeudi.

En revanche, Expedia EXPE.O avance de 9,69% après avoir relevé jeudi ses prévisions annuelles de croissance des réservations brutes et du chiffre d'affaires, dans un contexte de reprise de la demande aux États-Unis.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N3U01E8

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 088,74 Pts Index Ex +0,27%
EXPEDIA GROUP
196,0325 USD NASDAQ +4,49%
NASDAQ Composite
21 388,94 Pts Index Ex +0,69%
PINTEREST RG-A
35,905 USD NYSE -8,45%
S&P 500 INDEX
6 375,37 Pts CBOE +0,56%
USA BENCHMARK 10A
4,207 Rates 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

