Wall Street ouvre dans le rouge, prudence face au Moyen-Orient et avant des données clef

La Bourse de New York a ouvert en baisse au lancement d'une semaine chargée en données clef sur l'inflation américaine, alors que les investisseurs évaluent les dernières nouvelles du Moyen-Orient, où les négociations continuent autour de la réouverture du détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 12,64 points, soit 0,02%, à 54.024,29 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,03% à 7.755,21 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,05%, soit 12,12 points, à 26.678,50.

En l'absence d'avancées tangibles au Moyen-Orient, la prudence est de mise en ce début de semaine, les opérateurs attendant les publications, mercredi et jeudi, de deux statistiques clef sur l'inflation américaine : les prix à la consommation (CPI) et les prix à la production (PPI).

Les économistes interrogés par Reuters tablent sur un ralentissement de l'inflation CPI à 3,4% sur un an, après 3,5% le mois précédent.

"Nous maintenons notre point de vue qu'il n'y aura pas de hausses de taux de la part de la Fed cette année", juge Mohit Kumar, économiste chez Jefferies. "Le point clé sera le rapport sur l'inflation cette semaine."

"Si les prix du pétrole restent contenus et baissent par rapport aux niveaux actuels, cela empêcherait la Fed d'avoir besoin de relever les taux", ajoute-t-il.

Alors que la flambée des prix de l'énergie a alimenté cette année les craintes d'une inflation persistante, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, a déjà fait connaître son manque d'enthousiasme pour les indications prospectives.

"Le récit dominant est que l'inflation reste (...) élevée, mais n'est pas si éloignée de l'objectif de 2% de la Fed. Ce n'est pas une victoire, mais c'est un progrès", estime Bob Edwards, directeur des investissements chez Edwards Asset Management.

"Une publication anodine pour le CPI et l'absence de hausse des taux en septembre permettraient à ce marché de s'accélérer", précise-t-il.

Aux valeurs, Apple AAPL.O recule de 2,5%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Jefferies, le courtier citant des données indiquant que le groupe aurait annulé le modèle entièrement en verre prévu pour le 20e anniversaire de l'iPhone.

Le géant américain des puces des puces Intel INTC.O abandonne 4,4% après avoir annoncé lever 15 milliards de dollars par le biais d’une vente d’actions, en raison des craintes de dilution des participations.

Côté hausses, Meta META.O progresse de 1,4% après avoir lancé un nouveau modèle d'intelligence articielle, tout comme Microsoft MSFT.O après avoir annoncé dévoiler sa nouvelle puce d'IA Maia 300 en septembre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4470CX

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|