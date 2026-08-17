Wall Street ouvre dans le désordre, la "tech" porte le Nasdaq

Une enseigne « Wall Street » à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé lundi, avec le Nasdaq porté par le ​secteur des semi-conducteurs, tandis que les investisseurs réévaluent leurs paris concernant les taux d'intérêt et suivent de près les tensions au Moyen-Orient.

Dans les premiers ​échanges, l'indice Dow Jones perd 122,81 points, soit 0,23% à 53.609,60 points et le Standard & ​Poor's 500, plus large, grappille 0,03% ⁠à 7.788,24 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,24% à 26.792,26 points.

Le marché ‌salue les prévisions optimistes de la société d'intelligence artificielle Anthropic, qui ravivent l'intérêt pour les actions technologiques, en particulier celles ​des fabricants de puces ‌tels que Micron Technology (+3,8%).

Anthropic prévoit un chiffre d'affaires ⁠compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars pour 2028, ont dit à Reuters deux personnes proches des comptes de l'entreprise.

"Les craintes immédiates ⁠concernant un éventuel ‌boom puis un effondrement du secteur de l'IA s'estompent quelque ⁠peu", souligne Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell, ‌en référence aux récentes interrogations sur la pérennité de l'essor ⁠de cette technologie.

L'espoir d'une politique monétaire moins restrictive de ⁠la part de la ‌Réserve fédérale (Fed) continue en outre de soutenir le moral après une série ​d'indicateurs macroéconomiques qui incitent les ‌investisseurs à anticiper un statu quo sur les taux américains le mois prochain.

En toile de fond, ​le blocus du détroit d'Ormuz reste toutefois un frein, dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Un haut responsable iranien a déclaré ⁠lundi à Reuters que Téhéran intensifierait les tensions dans le détroit et dans toute la région si les négociations avec les États-Unis échouaient.

Aux valeurs, Workday perd 2,5% après que BTIG et Deutsche Bank ont abaissé leurs recommandations respectives.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Zhifan Liu)