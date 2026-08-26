Wall Street ouvre dans le désordre en attendant Nvidia

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, face à une inflation qui s'avère obstinément persistante, tandis que les investisseurs attendent les résultats trimestriels du géant des puces électroniques Nvidia après la clôture.

L'indice Dow Jones .DJI a ouvert quasi inchangé (-0,03%), à 53.562,63 points, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, reculait de 0,12% à 7.668,22 points dans les premiers échanges. Le Nasdaq Composite .IXIC cédait 0,18%, à 26.105,58 points.

L'inflation PCE, la mesure privilegiée par la Réserve fédérale (Fed) à l'heure d'ajuster sa politique monétaire, est ressortie à 3,7% sur un an en juillet, alors que les analystes s'attendaient à un léger ralentissement.

Les anticipations d'une hausse des taux en septembre par la Réserve fédérale (Fed) ont légèrement augmenté, passant à environ 40% contre près de 36% avant la publication des chiffres, et les rendements obligataires progressent légèrement, ce qui contribue à la baisse des actions.

Le recul des prix du pétrole limite toutefois les pertes.

Mais le rendez-vous incontournable de ce mercredi est la publication des résultats trimestriels de Nvidia, un baromètre de premier ordre pour évaluer la santé du secteur de l'IA dans un contexte de doutes quant à la pérennité des chiffres et des perspectives exceptionnels des fabricants de puces que cette technologie a alimentés.

En moyenne, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du groupe américain au deuxième trimestre affiche presque le double de celui de l'année précédente pour atteindre 92,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

En attendant, l'action du fabricant de puces cède 0,57% dans les premiers échanges.

Sur le reste des valeurs, Meta META.O avance de 2,7% après être parvenu à un accord à l'amiable pour régler les plaintes déposées par plusieurs États américains, qui reprochaient à l'entreprise d'avoir conçu Instagram et Facebook de manière à créer une dépendance chez les enfants.

Le secteur des logiciels est à la peine après les perspectives inférieures aux prévisions d'Intuit INTU.O , qui abandonne 5,3%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44N0LO

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|