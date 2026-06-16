Wall Street ouvre dans le désordre avant la décision de la Fed

La Bourse de New York a ouvert dans le désordre mardi avec un record du Dow Jones mais un repli des deux autres grands indices, dans un contexte de prudence à l'entame d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine, tandis qu'un indicateur d'inflation montre une hausse plus forte que prévu des prix à l'importation en mai.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 219,95 points, soit 0,43%, à 51.890,98 points. L'indice a touché lundi un record en clôture et signe en séance un nouveau pic historique à 52.103,02 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 2,39 points, soit 0,03%, à 7.551,90 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 34,16 points, soit 0,13%, à 26.649,78 points.

La Fed, désormais dirigée par Kevin Warsh, doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire après deux jours de débats. Si un statu quo sur les taux directeurs est largement anticipé, les propos de son nouveau président sur l'inflation, le chômage et les perspectives économiques seront particulièrement scrutés.

"Tous les regards sont tournés vers la conférence de presse de Kevin Warsh, ses indications et les anticipations du marché. Mais étant donné que l'accord (entre les Etats-Unis et l'Iran) semble avoir été conclu, il dispose d'un peu plus de marge de manœuvre pour adopter une position équilibrée", commente Thomas Hayes, président de Great Hill Capital.

"Historiquement, le marché est mis à l'épreuve lors de la première année environ suivant l'arrivée d'un nouveau président de la Fed. On observe généralement une certaine volatilité du marché", a-t-il ajouté.

Les traders estiment à 42% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 25 points de base en décembre, selon le baromètre FedWatch de CME Group, et ne prévoient pas de baisses de taux avant-mi 2027.

En attendant de la décision de mercredi et les premiers éléments sur la "forward guidance" de la Fed, le marché a appris une heure avant l'ouverture de Wall Street que les prix à l'importation aux Etats-Unis avaient augmenté de 1,9% le mois dernier, après une progression de 2% en avril et un consensus fixé à 1,0%, confirmant d'autres indicateurs qui laissent entrevoir une réaccélération de l'inflation.

Par ailleurs, l'embellie suscitée par l'annonce d'un protocole d'entente entre l'Iran et les Etats-Unis commence à s'estomper alors que l'accord définitif de paix, qui doit encore être négocié à partir de vendredi, manque de nombreux détails et suscite des interrogations.

Aux valeurs, SpaceX SPCX.O bondit de 12%, dépassant la capitalisation boursière d'Amazon AMZN.O , après trois séances consécutives de gains depuis son introduction en Bourse de vendredi. La société d'Elon Musk a par ailleurs annoncé son intention d'acquérir Anysphere, l'éditeur de logiciels à l'origine du célèbre agent de codage IA Cursor, pour 60 milliards de dollars.

Qualcomm QCOM.O monte de près de 4% après que The Information a rapporté que le fabricant de puces était en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars.

D'autres valeurs du secteur des semi-conducteurs sont également bien orientés comme Western Digital WDC.O ou encore Seagate Technology STX.O , poursuivant le rallye de lundi dans le compartiment technologique.

Ailleurs, Olin OLN.N prend 2,80% après que le producteur de produits chimiques a annoncé son intention d'acquérir Huntsman HUN.N pour environ 2,43 milliards de dollars. La cible recule de 8,68%, l'offre étant jugée faible.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N42O0LT

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Sruthi Shankar et Twesha Dikshit à Bangalore; édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|