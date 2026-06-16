Entre upcycling et élégance, la dentelle renaît dans la mode contemporaine

La créatrice, directrice artistique et styliste espagnole Maria Bernad, fondatrice de l'atelier Les Fleurs Studio, travaille sur une pièce réalisée à partir de dentelles anciennes, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Entre savoir-faire ancestral et créativité moderne, la dentelle signe son grand retour dans les dressings et sur les podiums, ce tissu ancestral étant aussi recyclé pour créer des pièces uniques, portées par des stars comme Beyoncé et Rosalía.

Sur les podiums, avec des propositions élégantes de Saint Laurent ou les silhouettes romantiques d'Alexander McQueen, ou dans le rapport 2026 des tendances du site Pinterest, basé sur des millions de recherches de ses utilisateurs, la dentelle s'invite partout.

Ce tissu délicat est perçu comme une manière de sublimer la mode, ajoutant une touche de luxe.

La créatrice, directrice artistique et styliste espagnole Maria Bernad, fondatrice de l'atelier Les Fleurs Studio, travaille sur une pièce réalisée à partir de dentelles anciennes, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Dans une période de difficultés financières pour le secteur du luxe, "les maisons et les marques ont plutôt envie d'insister sur la qualité du vêtement", explique à l'AFP Pierre Groppo, rédacteur en chef mode et lifestyle de Vanity Fair France.

"La dentelle donne tout de suite l'idée d'un savoir-faire, d'une préciosité, d'une dimension un peu couture qui donne une identité et une valeur intrinsèques au vêtement", poursuit-il. "Mettre le sentiment d'une dimension artisanale, ça crée de l'émotion et c'est quelque chose dont la mode a besoin aujourd'hui".

Tissus des siècles passés

Dans l'atelier parisien Les Fleurs Studio, la dentelle est présente dans quasiment toutes les créations. Mais ici, on la travaille à partir de chutes anciennes et de pièces récupérées.

Une couturière travaille sur une pièce de dentelle dessinée par la styliste espagnole Maria Bernad, fondatrice de l'atelier Les Fleurs Studio, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

"Nous réalisons des pièces uniques en utilisant des tissus des XVIIIe, XIXe et XXe siècles", explique la créatrice espagnole Maria Bernad, fondatrice de la marque en 2019, entourée d'étagères remplies de vieilles dentelles de toutes sortes.

Sa façon de travailler la dentelle en "upcycling", c'est-à-dire en recyclant, reste plutôt minoritaire.

"C'est une niche, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent avec des tissus aussi anciens", poursuit la styliste dans son minuscule atelier parisien, situé dans un incubateur de marques de mode durable.

La créatrice, directrice artistique et la styliste espagnole Maria Bernad, fondatrice de l'atelier Les Fleurs Studio, montre des pièces de dentelles anciennes, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Ses vêtements, sortes de puzzles cousus à la main, sont composés de chutes de dentelle trouvées principalement sur les marchés ou via des ventes de particuliers.

"Depuis quelques années, les tendances ont énormément changé. En ce moment, la mode, c'est aussi d'avoir des pièces un peu plus uniques", assure Maria Bernad en montrant une robe de mariée dans les tons beiges, à jupe longue et dos nu, réalisée à partir de plusieurs pièces de dentelle récupérées.

Fragilité

Pour Pierre Groppo, ce tissu transparent en filigrane évoque "l'image d'une féminité qui traverse les époques". "Dans une époque compliquée et perçue comme étant dure, un soupçon de fragilité, ça devient le nouveau luxe."

Des croquis de pièces de mode réalisés par la styliste espagnole Maria Bernad, fondatrice de l'atelier Les Fleurs Studio, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Pour lui, "chacune peut s'approprier" la dentelle et la porter de façon plus classique ou plus sexy, comme la star américaine Kim Kardashian, moulée dans un ensemble noir transparent de Balenciaga.

Les Fleurs Studio compte aussi sur des célébrités pour porter ses modèles. En 2024, la chanteuse américaine Beyoncé arborait une mini-robe en crochet avec sa coiffe assortie.

Plus récemment, la chanteuse espagnole Rosalía portait, lors de ses concerts en France, une cape en dentelle des années 1940.

La créatrice, directrice artistique et la styliste espagnole Maria Bernad, dans son atelier Les Fleurs Studio, le 5 mai 2026 à Paris ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La plupart de ses commandes sont désormais des robes de mariage et de soirée, dont la confection prend entre deux semaines et deux mois, pour des prix oscillant entre 2.000 et 12.000 euros pour les créations les plus complexes, explique Maria Bernad, obsédée par tout ce qui a "une vie passée".

Pour elle, il ne s'agit pas tant d'une mode que de "ramener des choses du passé et pouvoir travailler avec elles", afin de créer des pièces uniques, mais aussi durables.