Wall Street ouvre dans le désordre après les résultats des banques

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi alors que les investisseurs analysent les premiers résultats trimestriels des entreprises avec le coup d'envoi donné par les grandes banques américaines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 415,92 points, soit 0,80%, à 52.266,47 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 6,81 points, soit 0,09%, à 7.800,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 103,37 points, soit 0,38%, à 27.142,54 points.

Le Dow Jones surperforme les deux autres indices de Wall Street qui sont pénalisés par une nouvelle baisse des grandes valeurs technologiques à la suite d'informations selon lesquelles le groupe chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) est en mesure de bousculer le secteur des puces mémoire et de réduire rapidement l'écart technologique avec ses concurrents occidentaux.

Le Dow Jones est soutenu notamment par Goldman Sachs GS.N (+1,36%) qui a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une activité de fusions-acquisitions soutenue et à une augmentation des revenus issus du trading.

JPMorgan Chase JPM.N avance de 1,11%, tandis que Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N reculent respectivement de 1,14% et 3,71% après leurs résultats trimestriels.

Dans la santé, Johnson & Johnson JNJ.N cède 0,98% malgré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. UnitedHealth UNH.N prend 1,49% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour 2026, grâce à une réduction des dépenses de santé et à une amélioration des marges dans certaines divisions.

La perspective d'une saison des résultats solide a récemment soutenu l'ensemble du marché boursier américain, dans un contexte marqué par des inquiétudes géopolitiques croissantes, la flambée des rendements des obligations d'État et les craintes inflationnistes.

Les bénéfices des sociétés du S&P 500 .SPX pour le trimestre juillet-septembre devraient progresser de 30,6%, les entreprises des secteurs de la technologie et de l'énergie étant celles qui devraient enregistrer les plus fortes hausses, selon les données compilées par LSEG.

Dans le compartiment technologique, les fabricants américains de puces électroniques subissent de nouveau des pressions à la baisse après la vague de ventes de lundi.

Le géant des semi-conducteurs Nvidia NVDA.O recule de 0,50%, tandis qu'AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdent respectivement 1,05% et 2,36%. Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O chute de 4,21%, tandis que les sociétés de stockage de données comme Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Sandisk SNDK.O cèdent entre 3,61% et 5,84%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N45Z0O4

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Tharuniyaa Lakshmi et Purvi Agarwal; édité par)

|1|Benoit Van Overstraeten ========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|