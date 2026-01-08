Les Bourses européennes terminent atones

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont conclu la séance de jeudi sans élan, dans l'attente de données économiques très attendues aux Etats-Unis et malgré le dynamisme du secteur de la défense, porté par les tensions géopolitiques.

Londres (-0,04%) et Francfort (+0,02%) ont terminé à l'équilibre, tandis que Paris (+0,12%) et Milan (+0,25%) ont réussi à grappiller quelques points de plus.

Euronext CAC40