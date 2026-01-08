Remy Cointreau, plus forte hausse du SRD et du SBF 120 à la clôture du jeudi 8 janvier 2026

(AOF) - Remy Cointreau (+8,01% à 40,20 euros)

Le groupe de vins et de spiritueux a bondi grâce à un bénéfice trimestriel meilleur que prévu de son concurrent Constellation Brands (groupe américain spécialisé dans la production et la distribution de boissons alcoolisées). Son bénéfice par action au troisième trimestre de son exercice 2025-2026 a baissé de 6% à 3,06 dollars. Il dépasse les estimations de 2,63 dollars par action. Constellation Brands a aussi confirmé ses objectifs sur cet exercice. Remy Cointreau a grimpé à la faveur de son message plutôt rassurant sur ses objectifs de son exercice 2025/2026 en cours. Celui-ci a été transmis lors de sa conférence téléphonique de pré-clôture du troisième trimestre, comme le rapporte le bureau d'études Alphavalue. De plus, Jefferies se dit optimiste sur le redressement des ventes du groupe sur ce trimestre.

Points clés

- Groupe de spiritueux né en 1724, avec 14 marques mondiales : Remy Martin et Louis XIII pour les cognacs, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau, Metax, St-Rémy, Mount Gay, The Botanis, Malt Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland, Hautes Glaces - et 2 marques d’exception - Telmont, Belle de Brillet ;

- Ventes de 985 M€ réparties entre 2 divisions : le cognac pour 62 %, les liqueurs et spiritueux pour 36%, la part des marques partenaires ayant été réduite à 2% ;

- Positionnement international, l’Asie-Pacifique étant 1er marché du groupe (40% des ventes) dans les Amériques (38%) ;

- Ambition 2030 : place de n°1 mondial des spiritueux d’exception, avec une part de 65% dans les ventes, maîtrise des prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50€ via le renforcement du contrôle de circuit de distribution (85% des ventes) ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (57,46 % des actions et + 70 % des droits de vote), Marie-Amélie de Leusse présidant le conseil de 11 administrateurs et Franck Marilly assurant la direction générale depuis le 25 juin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires face à la chute du chiffre d’affaires :

- diminution des coûts drastique et structurelle de 145 M€, réduction de 10% des effectifs non opérationnels et renforcement des plans d’économies,

- restructuration en 2 divisions de l’organisation commerciale, niveau élevé (21,4% du chiffre d’affaires) des investissements et approche marketing ciblée par produit, client ou zone géographique (France, Italie et Royaume-Uni en Europe…),

- réallocation des investissements en Chine,

- premiers pas dans la diversification dans le sans-alcool avec la prise de participation dans JNPR,

- montée en puissance de l’e-commerce, à 20% des ventes,

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- d’ici 2030 : déploiement du plan « New Generation Terroirs » : conversion totale des agriculteurs et viticulteurs directs à l’agroécologie (75 % à fin mars 2025) et durcissement de la gestion de l’eau (- 35 % de prélèvement par litre d’alcool),

- recours intégral aux énergies renouvelables et réduction de moitié des émissions de CO2 par bouteille ;

- Poursuite de la remontée de la rentabilité des liqueurs et spiritueux, inférieure de 2 fois à celle du cognac qui contribue aux 8/10èmes du bénéfice opérationnel ;

- Bilan solide avec une dette nette de 675 M€ donnant un effet de levier de 2,4 à 37% des capitaux propres mais dégradation du levier remonté à 2,4.

Défis

- Forte saisonnalité des ventes, d’où la clôture à fin mars de l’exercice ;

- Parité défavorable de l’euro contre le rimini et le dollar américain : 50 à 60 M€ sur les revenus et de 15 à 20 M€ sur le résultat opérationnel courant ;

- Double exposition aux relèvements de tarifs douaniers, à l’impact total moins haut qu’anticipé, soit 10 M€ pour la Chine et 35 M€ pour les Etats-Unis ;

- Après une croissance de 5,7% du chiffre d’affaires au 1er trimestre de l’exercice 2025-26, relèvement de l’objectif annuel d’un repli du résultat opérationnel courant autour de 5% ;

- Après l’abandon des objectifs 2029-30, attente d’une présentation stratégique par le nouveau directeur général ;

- Dividende 2024-25 de 1,5 €, dont 0,5 € payable en actions, option retenue par 73,1% des actionnaires.