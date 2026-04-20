Wall Street opte pour la prudence face aux tensions au Moyen-Orient

Un opérateur à la Bourse de New York le 16 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en petite baisse lundi, le rebond des cours du pétrole avec le regain de tensions au Moyen-Orient provoquant un coup d'arrêt à la course aux records de la place américaine.

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones cédait 0,04%, l'indice Nasdaq 0,32% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,16%.

Ces variations "franchement, ne reflètent pas une grande peur ou une aversion vis-à-vis de la situation en Iran", estime Patrick O'Hare, de Briefing.com.

D'autant que Wall Street reste proche de ses sommets: le Nasdaq et le S&P 500 ont multiplié les records ces derniers jours.

Vendredi, un fort regain d'optimisme avait agité les marchés, à l'annonce par l'Iran de la réouverture complète du crucial détroit d'Ormuz, faisant chuter les prix du pétrole et grimper les indices boursiers.

Mais dès le lendemain, Téhéran est revenu sur sa décision, affirmant que le maintien du blocus américain des ports iraniens en était le motif.

Les cours de l'or noir rebondissent en conséquence lundi, prenant environ 4%.

"Donner une chance à la paix est assurément une entreprise en dents de scie, comme nous l'avons appris au cours des six ou sept dernières semaines, mais on a aussi l'impression qu'à chaque semaine et à chaque nouvelle annonce, nous nous rapprochons davantage de la fin que du début", estime auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Tout au long de cette guerre, la réaction de vente (des actions, ndlr) face aux mauvaises nouvelles a été, en termes de variations en pourcentage, bien moins importante que les célébrations d'une fin potentielle de la guerre", ajoute l'analyste.

Selon lui, cela s'explique en partie par la "mémoire musculaire" des investisseurs, qui avaient été bousculés il y a un an par les droits de douane de Donald Trump, avant de reprendre une ferme tendance haussière.

La place américaine a aussi le regard tourné vers la saison des résultats.

Une centaine des 500 entreprises composant le S&P 500 doivent partager leurs performances financières cette semaine.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des emprunts de l'État américain restait sans grand mouvement, à 4,25% comme à la clôture vendredi.

Au tableau des valeurs, le concepteur de puces informatiques Marvell Technology (+5,30% à 147,10 dollars) bondissait après un article de The Information assurant que l'entreprise est en discussions avec Google pour la création de deux nouvelles puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA).

Son concurrent Broadcom, qui a annoncé au début du mois un partenariat à long terme avec Google, reculait de 1,20% à 401,67 dollars.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly (-1,39% à 914,19 dollars) était quelque peu boudé par les investisseurs, après avoir annoncé le rachat de la biotech Kelonia Therapeutics, pour un montant pouvant aller jusqu'à 7 milliards de dollars.

Une petite moitié de cette somme doit être versée d'emblée, le reste dépendant des résultats des essais cliniques et autorisations commerciales pour le traitement développé par Kelonia, qui vise à aider l'organisme à lutter contre le cancer.

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