Un trolleybus s'encastre dans un supermarché en Autriche: un mort et des blessés

Des pompiers sur les lieux de l'accident à Salzbourg, le 20 avril 2026 ( APA / STRINGER )

Un homme est décédé et six personnes ont été blessées, après la sortie de route d'un trolleybus qui s'est encastré dans un supermarché lundi en début d'après-midi à Salzbourg, en Autriche, a-t-on appris auprès de la Croix-Rouge et de la police.

"Une personne est décédée malgré les tentatives de réanimation", a précisé à l'AFP une porte-parole de la Croix-Rouge.

Selon un communiqué de la police, il s'agit d'un passant de 55 ans originaire de la ville.

Les six blessés, à des degrés divers, dont le chauffeur du bus, ont été transportés à l'hôpital, a précisé la police.

Le trolleybus a quitté la chaussée "pour une raison inconnue à ces stade", "franchi un trottoir et percuté la vitrine d'un magasin d'alimentation", selon le communiqué de la police qui attend de pouvoir interroger le chauffeur.

Des pompiers sur les lieux de l'accident à Salzbourg, le 20 avril 2026 ( APA / STRINGER )

L'accident s'est produit à un rond-point dans le nord de la ville, du centre-nord du pays.