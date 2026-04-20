Etats-Unis: huit enfants dont sept frères et soeurs abattus par leur père en Louisiane

Le caporal Chris Bordelon, de la police de Shreveport, s'adresse à la presse en face de l'une des maisons des enfants ont été tués dans des violences intrafamiliales, le 19 avril 2026 à Shreveport, en Louisiane ( AFP / Gianrigo MARLETTA )

Sept frères et soeurs, ainsi qu'un cousin, ont été tués par balles par leur père en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, avant qu'il ne soit lui même abattu par la police, ont annoncé dimanche les autorités.

Cette tuerie, la pire aux Etats-Unis depuis plus de deux ans, a eu lieu à Shreveport, une importante agglomération du nord-ouest de l'Etat.

Appelés tôt dimanche, les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations distinctes, a souligné le caporal de police Chris Bordelon lors d'une conférence de presse, ajoutant que des faits s'étaient déroulés dans un troisième lieu.

"Trois garçons et cinq filles âgés de 3 à 11 ans ont été abattus", a indiqué le bureau du médecin légiste. La dernière victime était un cousin.

Selon le caporal Bordelon, dix personnes au total ont été touchées par les tirs. Il a confirmé que sept des huit mineurs abattus étaient les enfants de l'auteur présumé.

Les deux blessés, gravement atteints, sont des femmes dont l'une était la mère de plusieurs des enfants, a indiqué la police, qui "mène activement l'enquête pour tenter de déterminer les motifs" du tireur.

La police a indiqué à l'AFP qu'une des femmes, blessée par balle au bas du visage, avait alerté un voisin qui a lui même appelé les secours.

Neuf enfants se trouvaient dans la deuxième résidence où s'est rendu le tireur. L'un d'entre eux a survécu et a été hospitalisé pour une blessure sans gravité, a déclaré à la presse le maire de Shreveport, Tom Arceneaux.

- "Tragédie insensée" -

La police a identifié le tireur comme étant Shamar Elkins, 31 ans. Après avoir pris la fuite à bord d'un véhicule volé, il a été pris en chasse par les forces de l'ordre puis abattu.

L'une des maisons où des enfants ont été tués par baelles dans des violences intrafamiliales, le 19 avril 2026 à Shreveport, en Louisiane ( AFP / Gianrigo MARLETTA )

"A l'issue de cette course-poursuite, le suspect est sorti du véhicule avec une arme, et nos agents ont été contraints de le neutraliser", a expliqué Chris Bordelon. Aucun policier n'a été blessé.

Un journaliste vidéo de l'AFP présent sur les lieux a vu cinq impacts de balle sur la porte de l'une des maisons.

Selon la police, Shamar Elkins avait déjà été arrêté en 2019 pour détention d'armes. Les autorités ont toutefois précisé n'avoir connaissance d'aucun antécédent de violences intrafamiliales le concernant.

Le Washington Post, citant un communiqué de l'armée, précise qu'Elkins a servi dans la Garde nationale de l'armée de Louisiane de 2013 à 2020. Il n'a pas été déployé en opérations et a quitté l'armée avec le grade de simple soldat.

Son beau-frère, Troy Brown, qui vivait avec lui, a déclaré au quotidien que l'épouse du tireur avait récemment demandé le divorce et qu'il en était bouleversé.

"Après la première dispute au sujet du divorce, il agissait comme s'il perdait la tête", a déclaré Troy Brown au quotidien. "Ça le tracassait. Je lui parlais et il me disait: “Frérot, je ne veux pas perdre ma femme".

Des impacts de balles sur la porte de l'une des maisons où des enfants ont été tués dans des violences intrafamiliales, le 19 avril 2026 à Shreveport, en Louisiane ( AFP / Gianrigo MARLETTA )

Freddie Montgomery, un habitant du quartier âgé de 72 ans, a raconté avoir vu la police sortir les corps des enfants dimanche. "Hier après-midi, à cette heure-ci, tous ces enfants jouaient dans le jardin devant la maison. Et lui, il était assis sous le porche", a-t-il confié à l'AFP.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, a déclaré avoir le "coeur brisé".

Mike Johnson, président de la Chambre américaine des représentants et député de la région, a dénoncé sur X une "tragédie insensée."

Selon les données de l'ONG Gun Violence Archive, qui font autorité, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux Etats-Unis depuis la mort de huit personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

En 2025, près de 15.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon Gun Violence Archive.