Wall Street: occulte la forte tension des taux, le pétrole chute de -2,4%
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 23:50
Les semiconducteurs restent recherchés avec Micron 4,1%, On-Semi 3%, Broadcom 2,8%, Microchip 2,4%, AMD 1,5%... et le secteur a surperformé tous les autres, notamment les valeurs de l'énergie, avec un baril en recul de -2,4% vers 58,75$ sur le WTI (Occidental Petroleum chute de -2,5%, Halliburton de -1,3%, Range Resources de -4,8%).
Cela fait déjà une semaine que la prudence domine sur les marchés d'actions et le scénario aurait pu être fort différent ce soir pour cause de forte dégradation des marchés obligataires.
La glissade des T-Bonds ne date d'ailleurs pas des toutes dernières séances mais l'aggravation est sensible en ce 8 décembre avec un "10 ans" qui flambe de 6,8Pts vers 4,168%, un "2 ans" à 7Pts vers 3,60% et un "30 ans" à 6Pts vers 4,81% (et même 4,834% u pire moment (vers 17H) dans l'attente des décisions de politique monétaire que rendra la Fed mercredi.
Le "10 ans" et le "30 ans" confirment le franchissement des "plus hauts" du 25 septembre et 20 novembre, ( 15Pts repris depuis le 1er décembre) et le retour sur des niveaux plus visités depuis le 5 septembre dernier.
Une contre performance inattendue alors que la grande majorité des investisseurs (e baromètre FedWatch anticipe à plus de 87% une baisse de taux) pense que la banque centrale va réduire le loyer de l'argent de 25 points de base supplémentaires afin de redynamiser un marché du travail en perte de vitesse depuis quelques mois, et alors que l'inflation apparaît désormais mieux maîtrisée.
Cela porterait à un total de 1,75 point de base l'assouplissement monétaire opéré par la banque centrale américaine depuis septembre 2024, du jamais vu Outre-Atlantique en dehors de périodes de récession.
Mais le constat, à la veille du début du FOMC, c'est que le marché obligataire se comporte plus mal que lorsque la baisse attendue après-demain ne faisait pas consensus.
"Nous voyons de bonnes raisons pour que la Fed commence à se montrer plus prudente et à ralentir ses baisses de taux", pronostiquait la semaine dernière Henry Allen, analyste marchés chez Deutsche Bank.
