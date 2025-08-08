Wall Street: nouvelle hausse à l'issue d'une semaine favorable information fournie par Cercle Finance • 08/08/2025 à 15:18









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York devait ouvrir en légère hausse vendredi matin, poursuivant ainsi son rebond des derniers jours alimenté, entre autre, par les espoirs d'une baisse des taux de la Fed dès le mois prochain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices avancent en moyenne de 0,2%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Après le choc de l'emploi de vendredi dernier, les marchés d'actions américains ont réussi à se remettre dans le bon sens de la marche cette semaine à la faveur d'une remontée des anticipations d'un assouplissement de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion de septembre.



D'après le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'une baisse du loyer de l'argent de 25 points de base à la rentrée est désormais évaluée à plus de 91%.



Paradoxalement, les marchés ont pourtant réagi de manière mesurée aux informations évoquant la possible nomination de Christopher Waller, un membre de la Fed favorable aux baisses de taux, pour succéder de Jerome Powell à la tête de l'institution en mai 2026.



L'annonce de la nomination de Stephen Miran, le conseiller économique de Donald Trump, en remplacement la gouverneure démissionnaire de la Fed Adriana Kugler ne semble pas non plus susciter beaucoup d'enthousiasme chez les investisseurs.



La perspective d'une baisse prochaine des taux d'intérêt n'a pas été le seul élément moteur de la hausse de Wall Street cette semaine, puisque les grandes valeurs technologiques américaines ont également entamé un spectaculaire rebond, portées par la perspective d'une hausse des taux d'intérêt et la thématique toujours porteuse de l'IA.



Le Nasdaq Composite, l'indice de référence de la tech, se dirige ainsi vers un gain hebdomadaire de près de 2,9%.



Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais la semaine qui vient s'annoncera intéressante sur ce point avec la parution, mardi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur la trajectoire de taux de la Fed, toujours très inquiète de l'évolution des prix.



Le rendement des bons du Trésor à 10 ans s'inscrit en hausse à 4,26% dans un contexte de retour de l'appétit pour le risque qui pousse les investisseurs à revenir vers les actions.



Après son net repli de la veille, le dollar repart à la hausse face à l'euro, qui enfonce le seuil de 1,1650, mais accuse pour l'instant un repli de presque 2% sur la semaine, les signes d'un assouplissement monétaire de la Fed ayant affaibli le billet vert.



Le pétrole se dirige lui aussi vers un repli sur la semaine, suite à la décision de l'Opep+ d'augmenter sa production, un facteur qui a plus que contrebalancé les tensions toujours présentes sur le front commercial, même si le baril de brut léger texan (WTI) progresse actuellement de 0,4% à 64,1 dollars.







